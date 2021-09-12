8 أضعاف زيادة في الطلب على هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3 5G في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، عن تسجيل زيادة في نسبة الطلب المسبق على أحدث هواتفها الرائدة Galaxy Z Fold3 5G في دولة الإمارات بمعدل 8 أضعاف مقارنة بالجيل السابق من هواتف هذه السلسلة والذي تم إطلاقه في عام 2020. وبلغت حصة سامسونج السوقية من قيمة إجمالي الهواتف الذكية في الإمارات نحو 41% في النصف الأول من عام 2021.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف المتحركة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «يشكل الإقبال الاستثنائي من جانب المستهلكين في الإمارات على خدمة الطلب المسبق على أحدث هواتفنا، دليلاً على خبراتنا الواسعة في تطوير ابتكارات هادفة تتناسب مع تطلعات المستهلكين وتوقعاتهم. وتشير الزيادة التي سجلتها مرحلة الطلب المسبق على هواتفنا الجديدة والتي بلغت 8 أضعاف إلى نجاحنا في تعزيز ريادتنا على مستوى السوق نتيجة التزامنا رؤيتنا التي تتمحور حول ضمان رضا العملاء من خلال تزويدهم ابتكارات وتقنيات تعيد تعريف مفهوم تجارب استخدام الهواتف الذكية. ويسعدنا رؤية هذا المستوى من الإقبال على جهاز Galaxy Z Fold3 5G على مستوى الدولة، ونتطلع من خلال أجهزتنا الجديدة إلى مساعدة المستهلكين في حياتهم اليومية وتمكينهم من الاستمتاع بتجارب جديدة كلياً للهاتف المحمول».

ويتميز الهاتف الذكي Galaxy Z Fold3 5G القابل للطي بمجموعة من الميزات والوظائف المحسّنة. ويعد الجيل الجديد من الهواتف المبتكرة، أكثر متانة من الأجيال السابقة، بفضل التصميم المتميز وهندسة الطي التي تتحدى قوانين الفيزياء، والتكنولوجيا الرائدة على مستوى القطاع، ما يرتقي بتجارب المستخدمين ويوفر لهم طرائق فريدة لمشاهدة المحتوى، وإنجاز مهامهم والمشاركة في أحدث الألعاب وتصوير المحتوى والتواصل مع الآخرين، على نحو لم يتوقعوه سابقاً.

وتواصل سامسونج الالتزام بإرثها الريادي في تصنيع الأجهزة القابلة للطي، عبر الارتقاء بالأداء وتحسين العمليات وإجراء اختبارات مرور الزمن، لتطوير أجهزة فائقة المتانة، حتى بعد سنوات من الاستخدام. ويتيح نظام الوصلات المفصلية المخفية الذي ابتكرته سامسونج، طي الهاتف بسلاسة إضافة إلى فتح شاشة الهاتف بزوايا مختلفة ما يمنحهم تجربة استخدام فريدة من نوعها مع الوضع المرن. وتوفر تقنية الكنس المحسّنة، مستوى عالياً من الحماية في مساحة أقل، مع ألياف أصغر لحماية الهاتف والمفصلة المخفية Hideaway Hinge من الغبار والجزيئات، وبتصميم أنحف. كما قامت سامسونج بتزويد هاتف Z Flod3 Galaxy ميزة IPX8 لمقاومة المياه، ليكون أول الهواتف القابلة للطي التي توفر هذه الميزة على مستوى القطاع، بالإضافة إلى حرصها على استخدام أفضل أنواع الألمنيوم في تصنيع الهواتف الذكية حتى الآن.