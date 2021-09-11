في ألمانيا.. زراعة شجرة مقابل شفرة حلاقة مُباعة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تنخرط شركة ناشئة ببرلين تدعى «ماي بلايدس» في تصنيع شفرات الحلاقة في عدد من الممارسات المستدامة بما في ذلك استخدام الحديد المعاد تصنيعه وزراعة شجرة مقابل كل شفرة يتم بيعها.

وذكر موقع الشركة أن الأسلوب والأداء لا يحتاجان للمساومة على الاستدامة، وأنها قد استفادت من الفرصة للتخلص قدر الإمكان من البلاستيك في عملية التغليف.

وذكرت مواقع إخبارية أن الشفرات مصنوعة من مادة الستانلس ستيل المعتمد على الحديد كمكون رئيسي. ولأن عملية استخراج الحديد وصقله تستهلك الكثير من الطاقة، فإن استخدام الستانلس ستيل المعاد تدويره قد يوفر الكثير من الطاقة. ولا تستخدم «ماي بلايدس» الستانلس المعاد تدويره وحسب، بل تغلفه بمادة التيفلون بلاتينيوم للتأكد من حلاقة ناعمة وتقليص الحروق الناجمة عن استعمال الشفرات.

ولعل أفضل ما تقوم به الشركة وفقاً لما جاء أنها تتعاون مع مشاريع «إيدن ريفوريستايشن» لإعادة التحريج بزراعة شجرة مقابل بيع كل منتج.

ويذكر موقع شركة «ماي بلايدس» أن الأسلوب والأداء لا يحتاجان للمساومة على الاستدامة، وأنها قد استفادت من الفرصة للتخلص من البلاستيك في التغليف حيث أمكن، أو أن البلاستيكيات المستخدمة معاد تدويرها 100 بالمئة، أو يتم التعويض عنها بأخذ كمية معادلة من البلاستيك المستعمل من المحيطات للحفاظ على بيئة صحية.