«أوبو» تطلق سلسلة هواتف رينو 6 في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أوبو، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق سلسلة هواتف رينو6 الجديدة كلياً، وقد تم تصميم السلسلة الجديدة خصيصاً، لتسجيل كل لحظة، وكل إحساس باستخدام فيديوهات البورتريه بشكل احترافي، من خلال ثلاثة أجهزة استثنائية، هي «رينو6 برو» 5G، و«رينو6» 5G، و«رينو6» 5G Z.

إضافة إلى ذلك، أطلقت أوبو اثنتين من السماعات اللاسلكية، وهما أوبو إنكو إير، التي تعد أول سماعة لاسلكية في العالم، تحصل على شهادة اعتماد الأداء العالي، والتباطؤ المنخفض من مؤسسة (TÜV Rheinland)، وأوبو إنكو بودز. ولتعزيز جودة إضاءة صور السلفي، دون الاعتماد على مصدر إضافي للطاقة، أو حتى الشحن، ستوفر أوبو لأجهزة رينو6 5G، غطاء هاتف بخاصية إضاءة البورتريه الأولى من نوعها.

يُعد هاتف رينو6 برو 5G، جهازاً رائداً، بفضل أدائه الاستثنائي، وتميزه في مجال فيديوهات البورتريه المعززة بالذكاء الاصطناعي، كما يوفر فيديوهات بورتريه احترافية بجودة عالية، بفضل الكاميرا الرباعية المعززة بالذكاء الاصطناعي، بدقة 50 ميغابكسل، وحساس الصورة IMX766 من سوني، وميزات فيديوهات البورتريه المعززة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ميزة فيديو بورتريه البوكيه، الأولى من نوعها في القطاع.

ويتوفر الهاتف الجديد بلونين يخطفان الأنظار، هما الأزرق القطبي والرمادي القمري، يوفر كل منهما عناصر جمالية خاصة، وفق تصاميم استثنائية، في حين يضم كلاهما شريحة المعالجة كوالكوم سنابدراغون 870، التي تدعم شبكات الجيل الخامس، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.

وتوفرت سلسلة هواتف رينو6 للطلب المسبق، بدءاً من 7 سبتمبر، وللشراء بدءاً من 15 سبتمبر 2021، على جميع مواقع العلامة في المنطقة، ومتاجر أوبو وشركاء البيع بالتجزئة في الإمارات.

وفي إطار التزام أوبو بتلبية جميع تطلعات عملائها، وتقديم أفضل التجارب والخدمات لهم، سيحصل عملاء دول مجلس التعاون الخليجي، الذين طلبوا هاتف رينو6 برو 5G مسبقاً، على ضمان إقليمي حصري، وخدمات مجانية لصيانة وإصلاح وتحديث البرامج في مراكز الخدمة الرسمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بغض النظر عن مكان شراء الجهاز.

ويحمل هاتف رينو6 برو 5G، مزايا غير مسبوقة، بما فيها ميزة فيديو بورتريه البوكيه، التي تتيح للعملاء تأثيرات بورتريه سينمائية في وقت التصوير الفعلي، إضافةً إلى ميزة لقطات الفلاش السريعة، والتي تتيح إمكانية التقاط العديد من الصور عالية الدقة، فضلاً عن أدوات تعديل الصور، مثل لوحة الألوان المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي تضفي تأثيرات مذهلة على الصور بنقرة واحدة.

ويتميز هاتف رينو6 برو 5G أيضاً، بأحدث التقنيات، بما فيها حساس الصورة IMX766، الذي تم تطويره بالتعاون بين أوبو وسوني، ومعالج كوالكوم سنابدراغون 870، وتقنية SuperVOOC 2.0 للشحن السريع بقدرة 65 واط، وتقنية رينو جلو من أوبو، إضافةً إلى نظام ColorOS 11.3، التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجارب فريدة وغير مسبوقة.

وقال إيثان تشيوي رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدني الإعلان بفخر، عن إطلاق سلسلة رينو6 الجديدة كلياً، والتي صممها الخبراء خصيصاً لمساعدة المستخدمين على توثيق جميع لحظاتهم، إضافةً إلى سماعتي أوبو إنكو اير وأوبو إنكو بودز اللاسلكية، وعلبة حماية إضاءة البورتريه، التي تتكامل مع أحدث توجهات القطاع، وأساليب الحياة المختلفة للمستخدمين. ويؤكد هذا الإنجاز على سعينا لتعزيز التجارب التي تقدمها أوبو لعملائها، وتحسينها باستمرار، من خلال توفير أحدث التقنيات، وأجمل التصاميم، وأفضل الميزات لعملائها».

ويأتي الجهاز مع ذاكرة بسعة 12 غيغابايت، بتقنية الذاكرة العشوائية الإضافية، التي طورتها أوبو، التي تتيح تحويل قسم من مساحة تخزين الذاكرة الداخلية، إلى ذاكرة قابلة للاستخدام على المدى القصير. أي يمكن دعم الذاكرة العشوائية بسعة 12 غيغابايت، بذاكرة إضافية بسعة 3 أو 5 أو 7 غيغابايت عند الحاجة، لضمان سلاسة أداء الجهاز، حتى عند استعمال العديد من التطبيقات في الوقت ذاته.