"المجتمعات" ميزة جديدة من تويتر

المصدر: البيان

يختبر تويتر اليوم ميزة جديدة تدعى "المجتمعات" بهدف تعزيز التواصل بين الأشخاص الذين يتشاركون نفس الاهتمامات .

وقالت الشركة : يحفل تويتر بمجموعة واسعة ورائعة من المحادثات، إلا أنه يسعى لتقديم المساعدة الكافية لربط الأشخاص الذين يتشاركون نفس الاهتمامات.

وترى المنصة أن بعض المحادثات أو المواضيع التي يرغب الأشخاص بتناولها قد تكون مثيرة للاهتمام عند عدد معين فقط من الأشخاص أحياناً، وعند الانضمام إلى مجتمع، يمكن للأفراد التغريد مباشرة إلى تلك المجموعة بدلاً من التغريد لجميع متابعيهم.

كما يمكن للأعضاء في نفس "المجتمع" فقط الرد والانضمام إلى المحادثة، للحفاظ على ارتباطها وعمقها.