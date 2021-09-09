"اتصالات" توفر سلسلة هواتف "جلاكسي Z 5G "من سامسونج في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت "اتصالات" اليوم عن توفر أحدث هواتف سلسلة Galaxy Z 5G من سامسونج، للمستهلكين في جميع متاجرها في الإمارات العربية المتحدة.

وتضم المجموعة الجديدة هاتفي Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G، أحدث ابتكارات سامسونج في فئة الهواتف القابلة للطي، واللذين يجمعان بين التصميم الجريء والهندسة المتطورة، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والميزات، مما يدشّن فصلاً جديداً من الابتكارات في عالم الأجهزة المحمولة. ويعتبر الهاتفان الجديدان الأكثر قوة ومتانة في فئة الأجهزة القابلة للطي حتى الآن، حيث تم تصميمها للارتقاء بتجارب المستهلكين ومنحهم المزيد من القدرات الاستثنائية لإنجاز مهامهم ومشاهدة المحتوى الذي يفضلونه والاستمتاع بتجارب لعب غامرة وغير مسبوقة. يتوفر هاتفا Galaxy Z Fold3 5G (256 GB) بسعر 6,799 درهم بينما يتوفر هاتف Galaxy Z Flip3 5G (128 GB) بسعر 3,799 درهم وذلك في كافة أفرع "اتصالات" والموقع الإلكتروني وتطبيق My Etisalat UAE.

ويمكن شراء هاتفي Galaxy Z Flip3 5G و Galaxy Z Fold3 5G عبر خطط الدفع الذكية والمرنة بعقود تمتد إلى 12 أو 18 أو 24 أو 36 شهراً وبأقساط تبدأ من 112 درهم و201 درهم شاملة الضريبة لكل من الجهازين على التوالي.

ويحصل مشتركين "اتصالات" الحاليين أو الجدد للباقات المدفوعة مقدماً على عرض خاص عند شرائهم لهذه الأجهزة من خلال الضغط على الرقم *056# للفوز بواحدة من العروض اليومية المميزة: 1 جيجابايت من البيانات لمدة 3 أشهر، أو 3 جيجابايت من البيانات لمدة شهرين، أو 10 جيجابايت من البيانات لمدة شهر واحد.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات": "يسعدنا الإعلان عن توفر هاتفي Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G لعملائنا في الإمارات، حيث لاقت هذه الأجهزة إقبالاً جيداً خلال مرحلة الطلب المسبق لما توفره من أداء متفوق باستخدام شبكتنا للجيل الخامس التي تتميز بسرعة الاتصال العالية وزمن الاستجابة المنخفض. ويمكن لجميع العملاء بمختلف شرائحهم الاستفادة من الأسعار المخفضّة وخطط الدفع الذكية التي تقدمها ’اتصالات‘ والمتاحة الآن بخيار 36 شهراً للحصول على هذه الأجهزة الحديثة بكل سهولة ويسر."

وتتميز شبكة الجيل الخامس 5G بسرعة هائلة وزمن استجابة منخفض للغاية مما يتيح لمشتركي "اتصالات" الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة عالية 4K واختبار أفضل التجارب في الألعاب والتقنيات المتطورة.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "يسعدنا التعاون من جديد مع المزودين، لتوفير أحدث ابتكاراتنا للمستهلكين والمتمثلة هذه المرة بمجموعة هواتف Galaxy Z Series. ومن خلال الإقبال الكبير على هواتفنا خلال مرحلة الطلب المسبق، نتوقع أن يشهد هاتفا Galaxy Z Fold3 5G وGalaxy Z Flip3 5G طلباً استثنائياً من جانب المستهلكين على مستوى الدولة. ويسرنا أيضاً إعطاء الفرصة للمستهلكين للحصول على هواتفهم الجديدة عبر القنوات المختلفة التي يوفرها لهم مزود خدمات الاتصال الخاص بهم".

سلسلة هواتف Galaxy Z

تواصل سامسونج الالتزام بإرثها الريادي في تصنيع الأجهزة القابلة للطي، عبر الارتقاء بالأداء وتحسين العمليات وإجراء اختبارات مرور الزمن، لتطوير أجهزة فائقة المتانة، حتى بعد سنوات من الاستخدام. ويتيح النظام المتطور للوصلات المفصلية المخفية طي الهاتف بشكل سلس ومستقر، وتمكين المستهلكن من فتح شاشة الهاتف بزوايا مختلفة، لتجربة رائدة وفريدة من نوعها، بفضل نظام الوضع المرن. وتوفر تقنية الكنس المحسّنة، مستوى عال من الحماية في مساحة أقل، مع ألياف أصغر لحماية الهاتف والمفصلة المخفية Hideaway Hinge من الغبار والجزيئات، وبتصميم أنحف. كما قامت سامسونج بتزويد هاتفي Z Flod3 و Flip3 Z بميزة IPX8 لمقاومة المياه، ليكونا أول الهواتف القابلة للطي التي توفر هذه الميزة على مستوى القطاع، بالإضافة إلى حرصها على استخدام أفضل أنواع الألومنيوم في تصنيع الهواتف الذكية حتى الآن.

هاتف Galaxy Z Fold3 5G

يعتبر هاتف Galaxy Z Fold3 5G مثالياً للأشخاص الذين يتطلعون لاقتناء هاتف ذكي ومتطور، يساهم في تعزيز إنتاجيتهم وتمكينهم من الاستمتاع بكل لحظة من لحظات حياتهم، عبر الجمع بين القدرات الفائقة والأداء المتميز وتجارب الترفيه والمشاهدة الغامرة. ويلبي الجهاز الجديد هذه الاحتياجات، عبر تمكين المستخدمين من الاطلاع على قائمة مهامهم بشكل أسرع، واستكشاف تجارب الجيل التالي من الألعاب، ومشاهدة محتواهم المفضل، بالإضافة إلى إجراءات مكالمات الفيديو بدقة غير مسبوقة. وسيستمتع المستخدمون بالمزايا التي تمكنهم من استخدام حتى 3 تطبيقات في وقت واحد، لإضفاء مستوى جديد من الإنتاجية وتعددية المهام للمستهلكين الذين يعيشون في عالم سريع التطور. كما يوفر شريط المهام الجديد، القدرة على التنقل بين التطبيقات بسهولة دون العودة إلى الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من استعراض المزيد من المعلومات عبر تطبيقات مختلفة في آن واحد، بفضل تطبيق Split View .

هاتف Galaxy Z Flip3 5G

يوفر هاتف Galaxy Z Flip3 5G للمستخدمين، القدرة للتعبير عن أنفسهم على النحو الأفضل، بفضل خيارات الألوان الجريئة والتصميم الأنيق المدمج والإكسسوارات العصرية، بالإضافة إلى الميزات الفريدة. وقد تم تصميم الجهاز على نحو مبتكر، حيث سيتمكن المستخدمين عند فتحه، من التقاط صور شخصية رائعة بجودة الاستديو بفضل ميزة الوضع المرن ونشرها على قنوات التواصل الاجتماعي. كما باتت عملية التمرير والمشاركة سلسة للغاية، بفضل معدل التحديث التكيفي الجديد البالغ 120 هرتز في الهاتف. وصممت الكاميرا الخلفية باستخدام طبقة من الزجاج فائق النقاء، لالتقاط الصور بجودة عالية، عبر تسهيل مرور كمية أكبر من الضوء إلى الكاميرا، مع الحد من التوهج في كل لقطة يتم تصويرها باستخدام الهاتف. وسيستمتع المستهلكون بمجموعة من الميزات التي ترتقي بتجارب مستخدمي الهواتف القابلة للطي إلى مستوى جديد كلياً.