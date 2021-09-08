«أوبو» تطلق سلسلة هواتف «رينو6»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «أوبو»، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق سلسلة هواتف «رينو6» الجديدة كلياً، وقد تم تصميم السلسلة الجديدة خصيصاً لتسجيل كل لحظة، وكل إحساس باستخدام فيديوهات البورتريه بشكل احترافي، من خلال ثلاثة أجهزة استثنائية هي «رينو6 برو» 5G و«رينو6» 5G و«رينو6» 5G Z.

إضافة إلى ذلك، أطلقت أوبو اثنتين من السماعات اللاسلكية المذهلة، وهما أوبو إنكو اير، التي تعد أول سماعة لاسلكية في العالم تحصل على شهادة اعتماد الأداء العالي والتباطؤ المنخفض من مؤسسة (TÜV Rheinland)، وأوبو إنكو بودز. ولتعزيز جودة إضاءة صور السلفي دون الاعتماد على مصدر إضافي للطاقة أو حتى الشحن، ستوفر أوبو لأجهزة رينو6 5G غطاء هاتف بخاصية إضاءة البورتريه الأولى من نوعها.

ويحمل هاتف رينو6 برو 5G مزايا غير مسبوقة، بما فيها ميزة فيديو بورتريه البوكيه، التي تتيح للعملاء تأثيرات بورتريه سينمائية في وقت التصوير الفعلي، إضافة إلى ميزة لقطات الفلاش السريعة، والتي تتيح إمكانية التقاط العديد من الصور عالية الدقة، فضلاً عن أدوات تعديل الصور مثل لوحة الألوان المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي تضفي تأثيرات مذهلة على الصور بنقرة واحدة.

ويتميز هاتف رينو6 برو 5G أيضاً بأحدث التقنيات، بما فيها حساس الصورة IMX766، الذي تم تطويره بالتعاون بين أوبو وسوني؛ ومعالج كوالكوم سنابدراغون 870؛ وتقنية SuperVOOC 2.0 للشحن السريع بقدرة 65 واط؛ وتقنية رينو جلو من أوبو (OPPO Reno Glow)؛ إضافة إلى نظام ColorOS 11.3، التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجارب فريدة وغير مسبوقة.

ولا تقتصر الميزات الحديثة على جهاز رينو6 برو 5G، إذ كشفت أوبو أيضاً عن ميزات هاتف رينو6 5G الاستثنائية، بما فيها التصميم الكلاسيكي والنحيف جداً، مع الإطار الوسطي ذي الحواف المسطحة، وتقنية SuperVOOC 2.0 للشحن السريع بقدرة 65 واط؛ إضافة إلى شريحة Dimensity 900 المبنية على معالج بسماكة 6 نانومتر. وكما حصل هاتف رينو6 5G Z على نصيبه من الميزات أيضاً، مع تقنية VOOC 4.0 للشحن السريع بقدرة 30 واط والمُستشعر المُعزز بالذكاء الاصطناعي، لإتاحة مجموعة من الوظائف الآلية مثل الحماية الذكية من التجسس، والشاشة اليقظة الذكيّة، والتحكم الذكي عبر الإيماءات.

وقال إيثان تشيوي، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدني الإعلان بفخر عن إطلاق سلسلة رينو6 الجديدة كلياً، والتي صممها الخبراء خصيصاً، لمساعدة المستخدمين على توثيق جميع لحظاتهم؛ إضافة إلى سماعتي أوبو إنكو اير وأوبو إنكو بودز اللاسلكية وعلبة حماية إضاءة البورتريه، التي تتكامل مع أحدث توجهات القطاع وأساليب الحياة المختلفة للمستخدمين، ويؤكد هذا الإنجاز سعينا لتعزيز التجارب، التي تقدمها أوبو لعملائها وتحسينها باستمرار، من خلال توفير أحدث التقنيات، وأجمل التصاميم وأفضل الميزات لعملائها.