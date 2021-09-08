مايكروسوفت تطلق نظام التشغيل الأحدث «ويندوز 11» عالمياً 5 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة مايكروسوفت طرح نظام التشغيل «Windows 11» في الخامس من شهر أكتوبر 2021 المقبل على أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام «Windows 10»، وكذلك الأجهزة التي تأتي محملة مسبقاً بنسخة «Windows 11»، مع العلم سيكون نظام التشغيل الجديد متاحاً للشراء بحلول التاريخ نفسه.

ويؤكد أحدث إصدار من «Windows» على أهمية الكمبيوتر الشخصي، حيث يستمر في لعب دور مركزي للمستخدمين على مستوى كل من البيئات الخاصة والمهنية. كما يوفر التصميم الجديد لنظام التشغيل «Windows 11»، إحساساً بالرفاهية والارتياح مدعوم بتحديث ممتع من الناحية الجمالية نظراً للميزات المتطورة في نظام سير العمل والتواصل.

وفي التطرق إلى أبرز المميزات الجديدة التي سوف يقدمها الإصدار الجديد للمستخدمين، سوف تستند قائمة المهام «ابدأ أو Start» في حُلتها الجديدة على قدرات وإمكانات حزمة Microsoft 365 القائمة على الحوسبة السحابية لتوفير ميزة عرض الملفات المفتوحة وآخر مستجداتها، بغض النظر عن الجهاز الذي عرضت عليه مُسبقاً، مما يتيح تجربة سلسة تسهل آلية سير العمل.

علاوة على ذلك، تم دمج الدردشة المتاحة في منصة «Microsoft Teams» ضمن شريط المهام، مما يوفر طرقاً أسرع للاتصال. في حين تم تجديد متجر مايكروسوفت لكي يسمح لمزيد من المطورين وبائعي البرامج المستقلين بطرح تطبيقاتهم في السوق، بالإضافة إلى تطوير التطبيقات الأصلية التي يمكن تحميلها مباشرة من الجهاز وتطبيقات الويب عبر استخدام أدوات جديدة تسهل من طريقة تصاميم التطبيقات وتجاربها.

وقال محمد عارف رئيس مجموعة أعمال شؤون الأمان وأماكن العمل الحديثة لدى مايكروسوفت الإمارات: «يأتي إطلاق أحدث إصدار من Windows 11 ليواكب التحول الرقمي الذي طال جميع مناحي حياتنا، وقد صمم هذا الإصدار ليكون الأكثر شمولية مقارنة ببقية سلاسل أنظمة Windows، حيث إنه يلبي احتياجات جميع المستخدمين، ويتضمن ميزات وتحسينات جديدة لخاصية إمكانية الوصول الرقمي لأصحاب الهمم. ويتوافق هذا الإصدار مع التغيرات الطارئة على طبيعة بيئة العمل التي تتطلب مزاولة الأعمال من أي مكان».

ومن الجدير بالذكر أن «Windows» أصبح أكثر من مجرد نظام تشغيل، حيث يمثل المكان الذي يتواصل فيه الأشخاص مع الآخرين بغية التعلم والعمل والترفيه. ويعتبر نظام Windows 11 تجربة جديدة مصممة بعناية من أجل تمكين الأفراد من إتمام مهامهم من خلال تجارب تلائمهم.