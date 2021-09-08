8 أضعاف نمو الطلب على هواتف «سامسونج زد فولد» القابلة للطي في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكّد عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات نمو الطلب المسبق على هواتف الجيل الثالث «جالاكسي زد فولد 3 5G» من سامسونج بمعدل 8 أضعاف بالمقارنة مع هواتف «جالاكسي زد فولد 2»، التي أطلقتها الشركة العام الماضي. وأضاف البورا في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن نمو الطلب على الهواتف القابلة للطي مؤشر قوي على تعافي سوق الهواتف الذكية في الإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعاً استمرار التعافي بقوة خلال النصف الثاني على خلفية انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتحسن وتيرة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عموماً.

جاءت تصريحات البورا على هامش الإطلاق الرسمي لهواتف «جالاكسي زد 3» Galaxy Z القابلة للطي في الإمارات، والتي تؤسس لحقبة جديدة بالابتكارات الجديدة من الابتكارات في فئة الهواتف الذكية القابلة للطي بتوقيع عملاق التقنية من كوريا الجنوبية. وتضم مجموعة الهواتف الجديدة جهازي «جالاكسي زد فولد 3 5G» Galaxy Z Fold3 5G و«جالاكسي زد فليب 3 5G» Galaxy Z Flip3 5G، اللذين يعتبران الجيل الأحدث، ضمن سلسلة هواتف «جالاكسي زد» Galaxy Z، حيث تم تزويدهما بالعديد من التحسينات والتقنيات الجديدة، إضافة إلى التصميم المذهل، الذي يعكس ريادة سامسونج لهذه الفئة من الهواتف الذكية. ويتميز الهاتفان الجديدان بتصميمها الأكثر متانة وقوة حتى الآن، فضلاً عن تجارب الاستخدام غير المسبوقة سواء عند إنجاز المهام المتعددة أو مشاهدة المحتوى أو ممارسة الألعاب، وذلك بفضل التصميم المذهل والتقنيات الجديدة، التي تضمن تجارب ترفيهية غامرة وممتعة.

وأضاف البورا. «شهدنا نمواً بمعدل 8 أضعاف، خلال مرحلة الطلب المسبق، التي بدأت في 11 أغسطس الماضي، وتنتهي الجمعة 10 سبتمبر، حيث ستتوفر الهواتف الجديدة على الأرفف لدى سامسونج والموزعين المعتمدين، بالإضافة إلى عملاء الطلب المسبق، ونتوقع استمرار الطلب على الهواتف القابلة للطي بقوة في الإمارات خصوصاً أن دراسات مؤسسة "كاونتر بانش" للأبحاث تتوقع أن يتضاعف سوق الهواتف القابلة للطي عالمياً بمقدار 3 أضعاف ليصل إلى 6.5 ملايين وحدة بنهاية هذا العام، فيما شهد الطلب على هواتف سامسونج القابلة للطي في الإمارات نمواً بنسبة 140% منذ 2019 وحتى النصف الأول من 2021.

وأشار البورا إلى أن حصة سامسونج من قيمة مبيعات الهواتف الذكية في الإمارات بلغت 41% في النصف الأول من العام الجاري يدعمها في ذلك مبيعات الهواتف القابلة للطي، التي لاقت طلباً قوياً لدى المستهلك في الإمارات، الذي يبحث عن كل ما هو جديد وعملي ومبتكر في عالم الهواتف الذكية.

ويوفر هاتفZ Fold3 Galaxy للمستخدمين تجارب غامرة تحاكي التجارب السينمائية بمجرد فتحه، وذلك بفضل شاشة العرض المذهلة من نوع Infinity Flex مقاس 7.6 بوصات، بالإضافة إلى تقنية كاميرا العرض السفلية الجديدة. ويتميز Galaxy Z Fold3 بمساحة أكبر للعرض مع الحد الأدنى لعدد وحدات البكسل أعلى فتحة الكاميرا، بحيث يحصل المستخدمون على رؤية متكاملة ومتناسقة لتطبيقاتهم المفضلة. وتوفر تقنية العرض Eco الجديدة المدمجة، شاشة أكثر سطوعاً بنسبة 29% مقارنة مع هاتف Galaxy Z Fold2 مع كفاءة أكبر لاستهلاك الطاقة. كما سيستمتع المستخدمون بتجربة مشاهدة غامرة مع معدل التحديث الكيفي Super Smooth بسرعة 120 هرتز، الذي يتميز بقابليته للتكيف، وتمكينهم من متابعة المحتوى واللعب بكل سلاسة وبتفاعل فائق السرعة، على الشاشة الرئيسية وشاشة الغلاف.

وأضاف البورا: تفخر سامسونج بإطلاق مجموعة هواتف Galaxy Z الجديدة في الإمارات، والتي تشكل دليلاً جديداً على ريادة سامسونج لفئة الهواتف القابلة الطي، ويؤكدان التزامنا بتطوير ابتكارات هادفة تفتح عالماً جديداً من الإمكانات وتضع معايير جديدة لتجارب استخدام الهواتف المحمولة. ويأتي إطلاق الهاتفين الجديدين انطلاقاً من إدراكنا بأن التحول المتزايد نحو العالم الرقمي بات يتطلب مستوى أعلى من المرونة والقدرة على إنجاز مهام متعددة في الوقت ذاته، إضافة إلى أهمية تزويد المستهلكين بتقنيات ووظائف جديدة تتيح لهم مواكبة التحولات المستمرة. وهذا بالضبط ما حرصنا على توفيره من خلال هاتفي Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3اللذين يتميزان بتصمميهما المذهل ويقدمان تقنيات وقدرات جديدة مصممة للارتقاء بمستوى الأداء وتمكين محبي منتجات Galaxy من استكشاف طرق جديدة للاستفادة إلى أقصى حد ممكن من تجارب الأجهزة القابلة للطي سواءً على المستوى الشخصي والمهني. ونتطلع لرؤية ردود أفعال المستهلكين في المنطقة وآرائهم حول تجارب استخدام الهاتفين الجديدين«.

تصميم متين وبراعة احترافية

تمت هندسة وتطوير الهواتف الجديدة من فئة Galaxy Z القابلة للطي على نحو يتوافق مع توقعات المستهلكين وتطلعاتهم بالحصول على أجهزة متينة ومتطورة تدوم لفترة طويلة، ما ألهم سامسونج تزويد جهازي Z Flod3 Galaxy و Flip3 Z Galaxy بمعيار IPX8 لمقاومة المياه، ليكونا أولى الهواتف القابلة للطي التي توفر هذه الميزة على مستوى القطاع، وبالتالي تعزيز راحة بال المستهلكين عند التعرض للمطر. كما حرصت العلامة على تصميم الهاتفين باستخدام الألومنيوم من نوع Armor Aluminum، الذي يعتبر أفضل أنواع المواد التي تم استخدامها في تصنيع الهواتف الذكية من فئة Galaxy حتى الآن، بالإضافة إلى طبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Victus لحمايتهما من الخدوش والإصابات الناجمة عن حوادث السقوط. كما تم تزويد الشاشات بطبقة حماية مرنة من نوع PET، بالإضافة إلى لوحة عرض متطورة متعددة الطبقات على شاشة الغطاء، لتعزيز متانتها بنسبة 80% مقارنة بالأجهزة السابقة.

وتواصل سامسونج إرثها الريادي في مجال الابتكارات الخاصة بالهواتف القابلة للطي، باتباع معايير صارمة لتطوير أجهزة فائقة المتانة، حتى بعد سنوات من الاستخدام. وقد تم اعتماد نظام الوصلات المفصلية المخفية لأول مرة في هاتف Galaxy Z Flip بابتكار تقنية ثورية لضمان طي الهاتف بشكل سلس ومستقر، وتمكين المستخدمين من فتح شاشة الهاتف بزوايا مختلفة، لتجربة رائدة وفريدة من نوعها، بفضل نظام الوضع المرن. وتوفر تقنية الكنس المحسّنة، مستوى عال من الحماية مع ألياف أصغر داخل المفصلة، لحماية الأجهزة من الغبار والجزيئات، وبالتالي توفير تجارب استخدام أكثر سلاسة. كما تم اختبار هاتفي Z Fold3 Galaxy وZ Flip3 Galaxy، بالتعاون مع Bureau Veritas، لضمان قدرة الأجهزة على تحمل طي وفتح الشاشة حتى 200 ألف مرة، بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد الجهازين بوظائف مبتكرة للتوافق مع تقنيات الاتصال المتطورة AP 5nm و 5G وبالتالي توفير تجارب متكاملة على نحو مثالي.

هاتف Galaxy Z Fold3 5G إنتاجية فائقة وقدرات ترفيهية متطورة

ويوفر هاتفZ Fold3 Galaxy للمستخدمين تجارب غامرة تحاكي التجارب السينمائية بمجرد فتحه، وذلك بفضل شاشة العرض المذهلة من نوع Infinity Flex مقاس 7.6 بوصة، بالإضافة إلى تقنية كاميرا العرض السفلية الجديدة. ويتميز Galaxy Z Fold3 بمساحة أكبر للعرض مع الحد الأدنى لعدد وحدات البكسل أعلى فتحة الكاميرا، بحيث يحصل المستخدمون على رؤية متكاملة ومتناسقة لتطبيقاتهم المفضلة. وتوفر تقنية العرض Eco الجديدة المدمجة، شاشة أكثر سطوعاً بنسبة 29٪ مع كفاءة أكبر لاستهلاك الطاقة. كما سيستمتع المستخدمون بتجربة مشاهدة غامرة مع معدل التحديث الكيفي Super Smooth بسرعة 120 هرتز، الذي يتميز بقابليته للتكيف وتمكينهم من متابعة المحتوى واللعب بكل سلاسة وبتفاعل فائق السرعة، على الشاشة الرئيسية وشاشة الغلاف.

وزودت سامسونج Z Fold3 Galaxy بقلم S Pen، ليصبح أول هاتف يستخدم تقنيات أجهزة Note ضمن سلسلة أجهزةGalaxy Z. ويوفر القلم للمستهلكين مجموعة من الميزات المحسّنة والمتكاملة عبر شاشتهم القابلة للطي، لتمكينهم من أداء مهامهم المتعددة أثناء التنقل. وقد بات بالإمكان، استخدام الشاشة الرئيسية فائقة الاتساع على هاتف Z Fold3، لتدوين الملاحظات أثناء مكالمة فيديو أو التحقق من قائمة المهام أثناء قراءة رسائل البريد الإلكتروني على نحو أسهل من أي وقت مضى. وتعزز هذه الميزة القدرات الإبداعية للمستخدمين، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى انتاجيتهم باستخدام قلم S Pen. ويتوفر القلم الجديد المخصص لهاتف Z Fold3 بخياري S Pen Fold Edition وS Pen Proويتميز كلاهما برأس متطور قابل للسحب مع تقنية الحد من القوة لحماية الشاشة الرئيسية للهاتف، وتعزيز راحة البال عند استخدام القلم، ما يرتقي بتجارب S Pen على النحو الأمثل، بالإضافة إلى وقت استجابة أسرع لتجربة كتابة تحاكي الواقع، ما يضمن تدوين الملاحظات وإرسال الرسائل بسلاسة وذكاء استثنائيين.

وتعزز ميزات الوضع المرن المحسّن في Galaxy Z Fold3 قدرات المستخدمين، بالإضافة إلى تحسين مستوى الإنتاجية، ما يتيح لهم إنجاز المزيد من المهام في وقت واحد، حيث يمكنهم على سبيل المثال، المشاركة في مكالمة فيديو أعلى الشاشة، مع مراجعة ملاحظات الاجتماع في الأسفل. كما يمكن للمستخدمين أيضاً استخدام النافذة متعددة الأنشطة Multi-Active Window المحسّنة في هاتف Galaxy Z Fold3، لتقسيم الشاشة إلى نافذتين، وبات من السهل وضع خطط العشاء أثناء التحقق من التقويم، كل ذلك على شاشة الجهاز الكبيرة. وتوفر الميزات الجديدة للمستخدمين، القدرة على إنشاء اختصارات متعددة وإعادة فتح التطبيقات المتعددة بنفس الطريقة باستخدام ميزة App Pair المحسّنة، بالإضافة إلى استخدام شريط المهام الجديد في Z Fold3 Galaxyللتبديل السريع بين التطبيقات، دون الحاجة للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

تم تصميم Z Fold3 Galaxy بتصميم أكثر أناقة وأخف وزناً بسماكة أقل، لتجربة استخدام أفضل أثناء التنقل، تتفوق على تجارب Galaxy Z Fold2. ويتوفر الهاتف بثلاثة خيارات من الألوان المميزة: فانتوم أسود وفانتوم أخضر وفانتوم فضي.

هاتف Galaxy Z Flip3 5G: توزان مثالي بين التصميم الأنيق والمزايا المتطورة وتجارب الترفيه

يوفر هاتف Z Flip3 Galaxy للمستخدمين، قدرة التعبير عن أنفسهم على النحو الأفضل، عبر الألوان الجريئة والتصميم الأنيق والميزات الفريدة. ويعتبر من أكثر الأجهزة القادرة على تجسيد شخصية المستخدمين، بفضل خيارات الألوان العصرية التي تشمل الكريمي والأخضر والبنفسجي وفانتوم أسود، بالإضافة إلى المقابض الأنيقة والجديدة بتصميم الحلقات، وغلافات حماية الهاتف مع الأحزمة والتي تسهل عمليات حمل الهاتف وطيّه أو فتحه. كما توفر سامسونج للراغبين بالحصول على خيارات أوسع، مجموعة من الهواتف بألوان حصرية تناسب أسلوبهم وطلاتهم، عبر موقعها الإلكترونيSamsung.com، ومن ضمنها الرمادي والزهري والأبيض.

وتم تصميم شاشة الغلاف على نحو مبتكر مع حجم أكبر أربع مرات لقراءة الإشعارات والرسائل النصية بسهولة دون الحاجة لفتح الهاتف، كما يوفر Z Flip3 Galaxy للمستخدمين قدرة الاطلاع على جداولهم بصوة متواصلة، والتعرف على أحوال الطقس، ومراقبة عدد خطواتهم اليومية، باستخدام واجهة مستخدم جديدة لشاشة الغلاف، أو تنسيق خلفية شاشة الغلاف مع لون ساعاتهم من طرازيGalaxy Watch4 وGalaxy Watch4 Classic، لمظهر أكثر أناقة. كما تم دمج تقنية»سامسونج باي«للدفع بدون تماس على شاشة الغلاف، لإتمام عمليات الدفع خلال التنقل، على نحو أسهل من أي وقت مضى.

وتم تصميم Z Flip3 Galaxy على نحو مبتكر، لمنح المستخدمين القدرة على تخليد أجمل اللحظات والذكريات بمحتوى فائق الجودة، ومشاركتها مع العالم من حولهم، بفضل ميزة الوضع المرن، بالإضافة إلى التقاط صور شخصية رائعة دون استخدام اليدين. ويوفر الهاتف للعملاء القدرة على التقاط صور سريعة دون الحاجة لفتحه، أو تصوير مقطع فيديو عبر شاشة الغلاف باستخدام ميزة Quick Shot المحسّنة، عبر النقر المزدوج على مفتاح التشغيل. كما باتت عملية التمرير والمشاركة سلسة للغاية، بفضل معدل التحديث التكيفي الجديد البالغ 120 هرتز في الهاتف.

وسيتمكن المستهلكون من مشاهدة فيديوهات YouTube أو العروض التلفزيونية المختلفة دون استخدام اليدين عبر الهاتف، بينما يوفر الصوت المحيطي عبر مكبرات الصوت بتقنية Dolby Atmos الجديدة والمحسّنة، تجربة صوتية غامرة بوضوح مذهل وعمق استثنائي وتأثيرات فريدة، بغض النظر عن المحتوى الذي تتم مشاهدته أو سماعه. بينما تسّهل ميزة الوضع المرن Flex Mode Panel القدرة على استخدام التطبيقات بشكل أفضل، عبر تمكين المستخدمين من التفاعل مع الهاتف بسلاسة أكبر، عندما يكون الجهاز مطوياَ بشكل جزئي، وبالتالي عرض الصور أو المحتويات أو مقاطع الفيديو في النصف العلوي من الشاشة، والتحكم فيها عبر النصف السفلي.

تجارب محسنّة قابلة للطي تفتح آفاقاً جديدة في عالم الهواتف الذكية

يمكن للمستخدمين تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة في حياتهم اليومية عبر الوصول إلى المزيد من تطبيقاتهم المفضلة على الشاشة القابلة للطي مع سلسلة هواتف Galaxy Z. وتعمل سامسونج على توسيع شراكاتها مع مؤسسات رائدة مثل Google و Microsoft وغيرهما، لتمكين المستهلكين من الاستمتاع بتطبيقات go-to والمصممة لتلبية احتياجاتهم الفريدة، على نحو أفضل. وقد أدى التعاون الوثيق والفعال مع تطبيق Microsoft Teams إلى الارتقاء بتجارب الإجتماع عن بعد، عبر تزويده بميزة جديدة تتكيف مع وظيفة الوضع المرن لسلسلة Galaxy Z، للاستفادة من كافة الفرص والإمكانات التي يوفرها تطبيقا Office وTeams معاً. وتمكن وضعية النافذة المزدوجة في تطبيق برنامجMicrosoft Outlook، والمخصص لأجهزة سامسونج القابلة للطي، المستخدمين من قراءة رسائل البريد الإلكتروني بشكل كامل، مع الاطلاع على الرسائل الأخرى عبر النافذة الأخرى، على نحو يحاكي تجارب أجهزة الكمبيوتر المكتبية. في حين توفر ميزة Labs الجديدةK مجموعة من الخيارات للعملاء، لاستخدام المزيد من التطبيقات على نحو أكثر توافقاً مع تصميم الشاشة القابلة للطي عند الحاجة.

في الوقت ذاته، تستمر سامسونج في التزامها بتمكين مطوري التطبيقات من إنشاء تجارب مستخدم مذهلة أينما كان، حيث تدعم برنامج معمل الاختبار عن بعد RTL، لمنحهم المزيد من الخيارات مع ضمان توفير عمليات تحسين عالية الجودة، لضمان قدرة مطوري التطبيقات على تثبيت واختبار تطبيقاتهم مباشرةً في الوقت الفعلي، أينما كانوا.

أعضاء سامسونج

وتم تصميم تطبيق أعضاء سامسونج لمساعدة المستخدمين على الإستفادة من الإمكانات الكاملة لجهاز Galaxy الذي يحملونه، من خلال تطبيق مثبت على أجهزتهم، يمنحهم القدرة على الاستمتاع بأسلوب حياة حصري مع خدمة مكافآت لا مثيل لها، تشمل الدعوات للمشاركة في فعاليات حصرية، وخدمات رعاية العملاء المتخصصة، وصيانة الهاتف عن بعد، مع مجموعة من النصائح والأخبار، ما يجعل تجربة سامسونج أكثر ثراءً وتميزاً.

وسيحصل المستهلكون الذين يشترون هواتف Galaxy Z على عروض رائعة من شركاء سامسونج والتي ستعزز من تجربة هواتفهم المحمولة، والتي تشمل اشتراك مجاني في يوتيوب لمدة 4 أشهر وسبوتيفاي لمدة 3 أشهر و»أو إس إن«لمدة 6 أشهر وغيرها الكثير.

وتبدأ أسعار هواتف»جالاكسي زد فولد 3«من 6,799 درهم و»جالاكسي زد فليب 3" من 3,799 درهم، كما سيحصل العملاء الذين يقومون بشراء Galaxy Z Fold3 5G على سماعات Galaxy Buds Pro و Flip cover إضافة إلى قلم S Pen، كما سيحصل العملاء الذين يقومون بشراء Galaxy Z Flip3 5G على سماعات Galaxy Buds2.