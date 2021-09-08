فرن محمول يطهو ويسخن الطعام من سامسونغ

المصدر: إعداد: فاتن صبح

"سامسونغ كويزين" فرن محمول يطهو الطعام أو يسخنه بينما تنتظر وصول الحافلة أو أينما كنت ومتى أردت. إنه أشبه بحقيبة طعام وميكروويف في الوقت عينه ويتمتع بمواصفات المطابخ المتطورة.

وأشار موقع "يانكو ديزاين" أن الجهاز المتطور يتسم بتكنولوجيا التسخين المدمجة التي يمكن أن تصل لحرارة 300 درجة فهرنهايت وتسخن أي شيء تضعه داخل الفرن بما يجعله وسيلة رائعة في الرحلات والنزهات بحسب ما يشرح المصمم بن ساليفان. ويتسم الفرن المحمول بخطوط واضحة وشكل مصغر وسطح مالس وأزرار متطورة. كما يقسم إلى جزئين الأعلى والأسفل، ويعتبر وعاء التسخين الأعلى مثالياً لطهو الطعام أو الحفاظ على درجة حرارته، أما الجزء الأسفل فيستخدم لوضع الفواكه أو التحلية المعزول الذي يسمح بتخزين المأكولات الباردة.

ولا يستعمل فرن سامسونغ المحمول لتسخين الطعام في أي مكان وزمان وحسب، بل يمكن طهو أي شيء يوضع في الفرن العادي أو آلة الطباخ البطيء داخل "سامسونغ كويزين" حتى أنه يمكنك أن تضع قطعة لحم للشواء قبل أن تنطلق في رحلتك على الطريق وتتناولها ساعة تشاء.