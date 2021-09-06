9 دراهم لاستبدال بطارية هواتف عملاء «هواوي» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة هواوي حملة مذهلة لفائدة المستخدمين، إذ يتمكنون من استبدال البطارية مقابل 9 دراهم إماراتية فقط، وذلك لمكافأة عملاء هواتفها الذكية في الفترة الممتدة من 4 إلى 16 سبتمبر 2021، ويتم تقديم بطاريات أصلية لأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بسعر لا يصدق.

وقال كيث لي، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي في الإمارات: «كجزء من مهمة المسؤولية الاجتماعية لدى شركة هواوي والتزامها تقديم خدمات عالية الجودة، نحن ملتزمون تقديم خدمات احترافية وفائقة الجودة وأكثر أماناً للمستخدمين. ويمكن لاستبدال البطاريات من خلال قنوات غير رسمية ومعتمدة، أن يضر بالأجهزة ويقود إلى حدوث مشكلات في الأداء، بل يعرض أمن العملاء للخطر، ناهيك عن أن البطاريات التي توفرها القنوات غير الرسمية ربما لا تخضع للاختبارات القياسية الصارمة التي تتبعها شركة هواوي أثناء الإنتاج، وقد تكون ذات جودة رديئة. ولهذا السبب فإننا نوصي المستخدمين بزيارة مراكز خدمة هواوي المعتمدة، إذ سيوفر لهم موظفو الصيانة أكبر قدر من الخدمة الاحترافية والمهنية، ويضمنون التخلص من البطارية القديمة بطريقة آمنة للبيئة».

بطارية هواوي الأصلية

تقدم هواوي بطاريات أصلية بسعر 9 دراهم إماراتية في إطار الحملة الخاصة لفائدة المستخدم، وستضمن مراكز قطع الغيار والصيانة الأصلية أداءً طويل الأمد، وذا جودة جيدة، واستبدالاً آمناً وموثوقاً به. وفي الوقت الحالي، تستخدم تقريباً جميع الهواتف النقالة تصميم بطارية لا يمكن فصلها عن الجهاز. ولذلك، فإنه ليس من السهل استبدال البطارية، كما أنه يمكن أن يؤدي القيام بعمليات غير سليمة لعطل في الهاتف، ووضع سلامة المستخدم في خطر، أو حتى التسبب بمشكلات أمنية. وينصح المستخدمون بأن يقوموا باستبدال بطارية هاتفهم في مركز خدمة هواوي المعتمد فقط، لضمان أن موظف الصيانة قد خضع لتدريب احترافي خاص بمنتجات هواوي.

فوائد المستخدم التي لا تضاهى

يمكن للمستخدمين في الإمارات الاستمتاع بتوفير أكثر من 100 درهم إماراتي، عبر الاستفادة من العرض الجديد الذي لا يحمل أي رسوم إضافية. ويتضمن عرض 9 دراهم إماراتية سعر قطع الغيار ورسوم العامل والضريبة. وتتوافر هذه الحملة الرائعة لقائمة طويلة من سلسلة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وستكون متاحة من 4 إلى 16 سبتمبر في دولة الإمارات العربية المتحدة.