«أوبو» تطلق سلسلة هواتف رينو 6 الجديدة

دبي - البيان

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق سلسلة هواتف رينو 6 الجديدة كلياً، والتي ستتاح للطلب المسبق في منطقة الخليج العربي اعتباراً من يوم 7 سبتمبر الجاري. وتمتاز سلسلة هواتف رينو 6 بتصميمها المتقن وقدرتها على تقديم صور وفيديوهات عالية الجودة لتسجيل جميع اللحظات المميزة بفضل مزاياها فائقة التطور.

وستضم السلسلة الجديدة ثلاثة هواتف هي «رينو6 برو» 5G، و«رينو 6» 5G و”رينو6Z “5G، وجميعها مصممة خصيصاً لمواكبة متطلبات العملاء من محبي التكنولوجيا وعشاق الألعاب والمفعمين بروح التجدد والشباب. وتجسد سلسلة هواتف رينو6 الجديدة رسالة أوبو المتمثلة بشعار «التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم»، بدءاً من تصاميمها المذهلة ووصولاً إلى مزاياها فائقة التطور. كما تعتزم العلامة الكشف عن اثنتين من السماعات اللاسلكية المذهلة وهي أوبو إنكو اير «Enco Air» وأوبو إنكو بودز اللاسلكية «OPPO Enco Buds»، واللتين تم تزويدهما بخاصية إلغاء الضجيج وبطاريات عالية الجودة لضمان توفير تجارب استماع غامرة لفترة طويلة. وتتوافق هذه السماعات بشكل مثالي مع جميع هواتف سلسلة رينو6 لمنح العملاء تجارب استخدام منقطعة النظير.

وتوفر سلسلة رينو6 أفضل فيديوهات البورتريه المعززة بالذكاء الاصطناعي “AI Portrait Videos”، والمدعومة بمجموعة واسعة من المزايا لتقديم مؤثرات سينمائية مذهلة. وستتيح هذه الوظائف للمستخدمين إمكانية تصوير اللحظات المميزة في حياتهم بطريقة احترافية مع لمسات فنية مبدعة، ما يساعدهم على تسجيل جميع اللحظات والذكريات المفعمة بالأحاسيس وحفظها كمحتوى فريد ورائع الجمال.

وقال إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: «بعد الإقبال الهائل الذي شهدناه من جانب العملاء على سلسلة هواتف رينو5، بذلنا جهوداً حثيثة لإصدار سلسلة هواتف محسّنة لضمان تزويد جميع المستخدمين بأفضل تجارب استخدام الكاميرات ولقطات الفلاش السريعة. وكما هو الحال في جميع هواتف أوبو، حرصنا في سلسلة رينو6 على مواكبة رغبات واحتياجات المستخدمين، ولا سيما من خلال القدرات التي توفرها مزايا فيديوهات البورتريه المدعومة بالذكاء الاصطناعي “AI Portrait Videos”، والتي تهدف لتزويد عملاء أوبو بتجارب غير مسبوقة لتسجيل فيديوهات البورتريه. وتبرهن سلسلة هواتف رينو6 على التزام أوبو الراسخ بتوفير أحدث التقنيات المبتكرة التي تعود بالنفع على الإنسانية، وتعكس القيم الأساسية الرفيعة للعلامة».

وسيسهم إطلاق سلسلة هواتف رينو6 في تعزيز التزام أوبو بتقديم أفضل التقنيات التي تواكب نمط حياة عملائها في منطقة الخليج العربي، بدءاً من قدرات الاتصال غير المسبوقة بشبكة الجيل الخامس “5G” ووصولاً إلى تجارب التصوير وتسجيل الفيديوهات الاحترافية. وستضيف سلسلة رينو6 ثلاثة هواتف جديدة إلى عائلة أوبو الحالية من الهواتف الذكية التي تدعم اتصالات الجيل الخامس “5G”، وتوفر للعملاء خيارات تحسين مستمرة ليحصلوا على الأفضل في جميع الأوقات.

وتتوافر سلسلة هواتف رينو6 للطلب المسبق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من يوم 7 سبتمبر في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات. وسيظهر النجم العالمي محمد صلاح في إعلان تجاري رائع يكشف عن السلسلة الجديدة من خلال تسجيل جميع المشاعر باستخدام فيديوهات البورتريه “Portrait Video”.

كما يمكن لعشاق العلامة المتحمسين إلقاء نظرة أولية مفصلة على السلسلة الجديدة والتي يقدمها عمرديزر (Omardizer)، أحد مشاهير التواصل الاجتماعي المتخصصين بالتكنولوجيا إلى جانب طارق زكي، مسؤول إدارة المنتج في شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وستتيح أوبو لعملائها فرصة الفوز بجهاز رينو6 برو 5G من خلال مشاركة صور أو مقاطع فيديو لأصدقائهم أو أفراد عائلاتهم أو حتى للمناظر الطبيعية الخلابة التي يحبونها، مع استعمال هاشتاج #وثق_لحظاتك وعمل تاغ لحساب @OPPOArabia.