جراب عائم لتحلية طبيعية مستدامة للمياه

المصدر: إعداد: نهى حوا

نظام «ووتر بود» هو عبارة عن جراب عائم يحول مياه البحر إلى مياه للشرب من خلال عملية تحلية طبيعية مستدامة. وفي الفترة الأخيرة، كانت مثل تلك التصاميم التي تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة في ازدياد استجابة للمخاوف البيئية، وهذا التصميم الجديد من ماليزيا تم تكريمه بجائزة جيمس دايسون، لمفهومه القائم على مجموعة من ميزات الاستدامة.

ووفقاً لمجلة «يانكو ديزاين»، يعمل «ووتر بود» كنظام تحلية للمياه ذاتي التنظيف قائم على الطاقة الشمسية، وبإيحاء من أشجار المانغروف، يمتص النظام مياه البحر عبر فتائل تحت الماء والتي تمر بعد ذلك خلال عملية تكثيف وتبخر لإزالة جزيئات الملح من مياه البحر، وتماماً مثل أشجار المانغروف تملأ فتائل «ووتر بود» تحت الماء الحجرة بمياه البحر حتى تصل مستويات المياه إلى قبة النسيج الأسود للجراب. وهناك داخل القبة، تخضع مياه البحر للتبخر حيث تتدفق أبخرة الماء تدريجياً من الغطاء الشفاف وتتجمع في حجرة للتخزين في «ووتر بود». وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين ضخ مياه الشرب من حجرة التخزين.

وأثناء إجراء عملية التحلية، تبقى «ووتر بود» طافية فوق الماء بطريقة مماثلة لعوامة تقليدية، وتتم تعبئة الغطاء العلوي برغوة البولي يوريثان الممتدة في سبيل العزل الحراري وتعزيز العوم، في حين أن قاعدة إسمنتية توفر الاستقرار لعملية العوم.

وكان فريق المصممين وراء «ووتر بود» قد طور هذا الحل استجابة لنقص مياه الشرب النظيفة في سانداكان ماليزيا. ولاحظوا اعتماد مجتمع الملاحين البحريين على البحر، فأرادوا تطوير وسيلة للأفراد للوصول إلى مياه الشرب النظيفة بغض النظر عن كمية التلوث البلاستيكي في المحيط. بيني بيه هوي ماي وياب تشون يون ولو شين يانغ