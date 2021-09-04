«طلاء من الخرسانة» يعزل الكربون عن الهواء

المصدر: إعداد: نهى حوا

هناك طريقة جديدة لعزل الكربون عن الهواء يمكن اعتمادها أثناء تجميل المدن والمنازل، وتلك الطريقة عبارة عن طلاء مصنوع من الخرسانة يطلق عليه «سيلور» قامت بتطويره خريجة جامعة إمبريال كوليدج لندن، كوكبرج كيم، التي ابتكرت الطلاء باستخدام مسحوق الخرسانة.

ووفقاً لموقع «سبرينغ وايز» فإن هذا الطلاء عبارة عن بقايا إسمنت، وهو يتكون من أكسيد الكالسيوم الذي يعد من بقايا إعادة تدوير الخرسانة.

وفي العادة تدفن بقايا الإسمنت في مكب النفايات حيث يمكن أن تتسرب إلى التربة وتضر بالبيئة المحلية. ومع ذلك، عند مزجها في الطلاء يمكن أن يخضع المسحوق للكربنة المعدنية. وتلك كربونات مستقرة عن طريق تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع المعادن في الإسمنت.

ووفقاً للباحثين، فإن تلك الكربنة تعمل على عزل الكربون عن الهواء بشكل فعال.

وفي سبيل إنشاء طلاء داخلي وخارجي، قامت كيم بتصفية المسحوق وسحقه وخلطه مع كحول البولي فينيل والماء وأصباغ مختلفة، وتدعي الآن أن الطلاء على الحائط قادر على عزل 27 غراماً من ثاني أكسيد الكربون مقابل كل 135 غراماً من الطلاء المستخدم. وتدعي أيضاً أن الطلاء يمكن أن يسمح بحبس الكربون بعيداً إلى أجل غير مسمى تقريباً ما لم يتعرض للحرارة الشديدة.

وكتبت كيم على موقعها على الإنترنت أنه باستخدام «سيلور»، ليس بإمكاننا فقط التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء ولكن أيضاً تقليل انبعاثات الكربون، وأن «سيلور» سيكون الخطوة الأولى في استعادة مستويات الغلاف الجوي لما قبل تلك الصناعة.

وتشير التقديرات إلى أن صناعة الإسمنت تسهم بما يصل إلى 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشري المنشأ في العالم.