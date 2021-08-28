توربين المد والجزر أحد ابتكارات الطاقة المتجددة

المصدر: إعداد: نهى حوّأ

تعد جزر أوركني باسكتلندا موطناً لخبراء الطاقة المتجددة، وقد بدأ أخيراً توربين المد والجزر «أو 2» التابع لشركة «أوربيتال مارين باور»، توفير الطاقة المتصلة بالشبكة الكهربائية لنحو ألفي منزل في المملكة المتحدة.

ووفقاً لموقع «سبرينغ وايز» الذي يتتبع أحدث الابتكارات، يبلغ طول التوربين «أو 2» 74 متراً، بزنة 680 طناً، ويمتاز بساقين قابلتين للسحب تحت الماء، حيث شفرات ثنائية الاتجاه بطول عشرة أمتار موصولة بنهاية كل ساق، وتلك يمكن رفعها بسهولة إلى السطح للوصول السريع عند الصيانة.

التوربين سوف يسحب الطاقة من حركة المد والجزر، ويرتبط بشبكة الكهرباء على الشاطئ عن طريق كابل. وقد أفيد بأن الشركة تعمل على أحجام شفرات مختلفة لمجموعة متنوعة من الاستخدامات التجارية.

تعتقد الشركة أن موقع التوربين مثالي لأن اوركني تقع أيضاً وسط بعض أقوى تيارات المد والجزر في العالم. وتفترض عمر استخدام لـ«أو 2» نحو 15 عاماً، وأن يشغل ما يصل إلى ألفي منزل، مع اجتناب أكثر من ألفي طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام.

ومع تركيب المزيد من التوربينات، من المرجح أن تنخفض تكلفة الطاقة المولدة من التوربينات في المنطقة.