قفاز يترجم لغة الإشارة إلى لغات منطوقة متعددة

المصدر: إعداد: نهى حوّأ

تقوم شركة صينية ناشئة بتطوير قفازات ذكية تترجم لغة الإشارة إلى كلمات منطوقة ليتم لاحقاً إنتاجها بشكل واسع. وفيما سبق بالفعل تطوير قفازات مماثلة، إلا أنها لا تزال هناك حاجة لإيجاد منتج يتم إنتاجه بكميات كبيرة ويمتاز بسهولة الاستخدام كما يمكن تطبيقه على نطاق واسع. وحالياً تأمل شركة «وولالا تكنولوجي» الصينية تحقيق ذلك. وتأمل حالياً شركة «وولالا تكنولوجي» الصينية بتحقيق ذلك.

وتأمل الآن شركة «وولالا تكنولوجي» الصينية تحقيق ذلك عن طريق «قفاز ترجمة لغة الإشارة» الذي تقوم بإنتاجه، والذي يتيح لمرتدي القفاز الذي يستخدم لغة الإشارة من التواصل بسهولة أكبر مع ضعاف السمع.

ويشتمل القفاز على مستشعرات قابلة للانحناء في كل أصبع، وتلك المجسات تتبع موضع كل أصبع. وفي الوقت نفسه، يتتبع مستشعر موجود في راحة اليد حركة القفاز وموضعه في فضاء ثلاثي الأبعاد. كما يستخدم القفاز تقنية البلوتوث في سبيل الاقتران بتطبيق يترجم الحركات إلى نص على الشاشة وإلى كلام مركب. ويمكن للشخص الذي يسمع أن ينطق بجوابه، وسيتم عرضه كنص أو كلغة إشارة يجسدها آفاتار في صورة رمزية متحركة.

وبينما تم تصميم القفاز في البداية لتفسير لغة الإشارة الصينية تعمل الشركة الآن أيضاً على إضافة لغات إشارة أخرى. وهذا يتيح للصم بالتواصل مع الصم الذين يستخدمون الإشارة بلغات أخرى، وليس هذا فحسب، بل يمكن استخدامه أيضاً لترجمة لغة الإشارة الصينية على سبيل المثال إلى اللغة الإنجليزية المنطوقة والعمل كمترجم عالمي.

وقد أطلقت الشركة أخيراً حملة لجمع المال لتطوير القفاز، زاعمة قدرته أيضاً على التكيف مع أنماط خاصة بالفرد، فهو لن يقوم «بتعليمنا لغات الإشارة في بلدان مختلفة، ولكن أيضاً دراسة عادات لغة الإشارة الخاصة بنا»، وأنه قادر على التعرف على 95% أو أكثر من لغات الإشارة من بلدان أو مناطق مختلفة، وحتى تعلم عادات لغة الإشارة الخاصة بالشخص.