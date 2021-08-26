«تيك توك» تتيح التسوّق مباشرة من منصتها

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

ستتيح شبكة «تيك توك» عمّا قريب لمستخدميها أن يشتروا مباشرة سلعاً معروضة من منتجي محتويات على المنصة، في خطوة جديدة تعزز جهود إنشاء منظومة متكاملة على هذا التطبيق. ويأتي الإعلان في سياق الشراكة التي أطلقت في أكتوبر 2020 مع «شوبيفاي» التي تخوّل علامات تجارية إطلاق أنشطة إلكترونية.

وفي بادئ الأمر، كان الاتفاق يتيح لمستخدمي «شوبيفاي» الكندية الترويج لمنتجاتهم على «تيك توك». وسيصبح بوسع البائعين إنشاء متجر مصغّر على «تيك توك» وإدراج روابط تحيل مباشرة إلى المنتجات في أشرطة الفيديو المنشورة على المنصّة التي تضم نحو 100مليون مستخدم في الولايات المتحدة لا غير.