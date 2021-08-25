"إنستغرام" تحذف ميزة مهمة مع نهاية أغسطس

المصدر: البيان

أعلن موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" عن تخلصه من ميزة مهمة في خاصية "الستوريز"، مع نهاية الشهر الجاري.

وبدأ "إنستغرام" في إخطار بعض مستخدميه أن إيماءة التمرير السريع للوصول إلى الروابط "Swipe Up" ستختفي في 30 أغسطس الجاري.

وأوضح أنه سيستبدل ميزة "Swipe Up" برابط جديد في "الستوريز" خاص بالملصقات "Stickers"، بحسب "سبوتنيك".

ويوفر "إنستغرام" ميزة "Swipe Up" حصريا لمستخدميه الذين نالوا توثيقا لحساباتهم، أو من يزيد عدد متابعيهم على 10 آلاف متابع.

ويعد التمرير السريع "Swipe Up" في "إنستغرام" مفيدا بشكل لا يصدق، لأنه يسمح للشركات بالترويج للمنتجات ومنشورات المدونات وصفحات التسجيل.

ومن المرجح أن تكون ميزة رابط الملصقات الجديدة متاحة لجميع المستخدمين من دون استثناء، لكنها تتفوق على "Swipe Up" في أنه يفتح بنقرة واحدة، كما تتيح للمستخدمين الرد على القصص التي تتضمن ملصقا، على عكس القصص التي تتضمن رابط تمرير سريع.