جرس باب لفحص حرارة الزوار

المصدر: إعداد: نهى حوا

قام مصممون مبتكرون، أخيراً، بإضافة طريقة جديدة سهلة من أجل طمأنة الناس على صحتهم وسلامتهم. ليبتكر استديو «داون» في الولايات المتحدة جرس باب يقيس حرارة الضيف للتأكد من عدم إصابته بالحمى.

الجرس واسمه «ذا بل» يمتاز بتصميم بسيط لكن فائدته واضحة في هذه الأيام. يشبه جرس باب تقليدي وفي الوقت نفسه يعمل لسانه كجهاز استشعار مما يتيح للشخص الذي يضغط على جرس الباب التحقق تلقائياً من درجة حرارته في حركة واحدة.

يتألف الجهاز من جزأين، وحدة داخلية ووحدة خارجية. ويظهر مركز اللمس والشاشة الرقمية درجة حرارة الزائر لنفسه، فإذا كانت درجة الحرارة أعلى من 36 درجة مئوية، يقع على كاهل الزائر الابتعاد والمساعدة في وقف انتشار العدوى. هذا في حين توفر الوحدة الداخلية للمستخدمين المزيد من الخيارات للتواصل مع الضيف وتشغيل الضوء المخفي تحت المصباح وغير ذلك الكثير.