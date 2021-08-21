ساعة من «الياقوت»

المصدر: إعداد: نهى حوا

يستخدم الياقوت في العادة في صناعة الساعات كبديل عن الزجاج بسبب صلابته ومقاومته للخدش، حيث تضع معظم الساعات من العادية إلى الراقية لوحة زجاجية من الياقوت، سواء على مقدمة الساعة أو على ظهرها أيضاً، اعتماداً على توفر نافذة عرض لإظهار آلية عمل الساعة.

لكن معظم الشركات، مع ذلك، لا تصنع الساعة بأكملها من الياقوت، يفيد موقع «يانكو ديزاين» للتصميم، باستثناء شركة كانت تختبر ساعات مصنوعة بالكامل تقريباً من الياقوت من قبل، ويبدو أنها بذلت جهداً كبيراً لتحقيق ذلك في أحدث قطعة من الساعات.

تلك الساعة موجودة كنموذج فريد مصمم خصيصاً للبيع في مزاد علني في نوفمبر من هذا العام، حيث من المتوقع أن تذهب عائدات المزاد لصالح البحوث الطبية لمرض «الحثل العضلي الدوشيني».

وباللعب على مفهوم ساعة شفافة (حيث يتم الكشف عن الآليات الداخلية للساعة بدلاً من أن تكون مخفية)، صنعت شركة «بيل أند روس» ساعتها الأخيرة مع زخرفة شفافة على وجه الساعة. الزخرفة مصنوعة من كريستال الياقوت مع خلفية برتقالية، كذلك باقي جسم الساعة، فيما قد تكون الأشياء الوحيدة التي ليست مصنوعة من الياقوت آلية عمل الساعة والمسامير وأشرطة الساعة.

فكل عنصر للزخرفة في ساعة «بي أر 10 سايبر سكل سافير» أو كل عنصر يشكل جزءاً من غلاف الساعة، مصنوع من الكريستال الياقوت، وما وراء الهيكل البرتقالي تقع الحركة المخصصة للساعة « بي ار- كال.309» الميكانيكية الآلية التي أنشئت خصيصاً لتلك الساعة.

أما لون الزخرفة البرتقالي فيتوافق أيضاً مع اللون البرتقالي العائد لمزاد الساعات الفاخرة «أونلي واتش»، الذي يعقد كل سنتين من أجل الأعمال الخيرية، والذي تم تصميم الساعة كنموذج فريد لبيعها فيه.