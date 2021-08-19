حاسوب "جالاكسي بوك برو 360" الأول في تصنيف "تقارير المستهلك"

المصدر: يونهاب

جاء أحدث حاسوب محمول لشركة سامسونغ للإلكترونيات في المركز الأول في تصنيف "تقارير المستهلك" الأمريكية.

وقالت صناعة تكنولوجيا المعلومات أمس الأربعاء إن "جالاكسي بوك برو 360" حصل على 82 نقطة ليحتل المرتبة الأولى في تصنيف "تقارير المستهلك" للحواسيب المحمولة (12 - 13 بوصة).

وجاء "ماك برو" لـ أبل في المركز الثاني بـ 81 نقطة.

ومن بين 8 فئات للتقييم، جاء "جالاكسي بوك برو 360" في المركز الأول في 3 فئات، بما في ذلك قابلية النقل والعرض والهندسة الإنسانية.

وقالت "تقارير المستهلك" إن شاشة لمس AMOLED لـ "جالاكسي بوك برو 360" تتميز بألوان مشرقة ودقيقة وتباين عالي وزوايا مشاهدة ممتازة.

ومن ناحية الشكل، فهو خفيف الوزن وقابل للتحويل ومن السهل التبديل بين وضعي الحاسوب المحمول والحاسوب اللوحي.

وأضافت أن قلم "إس بن"(S Pen) يسمح للمستخدمين بالبحث بسهولة في وضع الحاسوب اللوحي عند السفر أو التحرك.

وكشفت سامسونغ النقاب عن سلسلة "جالاكسي بوك برو" في أول حدث عالمي لها للكشف عن حواسيبها المحمولة في أواخر شهر أبريل من هذا العام. وطرحتها في جميع أنحاء العالم في 14 مايو.