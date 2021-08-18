أسوأ أماكن وضع "الراوتر" في البيت

المصدر: البيان

نشرت بوابة Mail.ru Hi-tech، مجموعة من الإرشادات المفصلة حول مكان تثبيت جهاز الراوتر للحصول على إنترنت جيد ومستمر.

ونصح الموقع بعدم تثبيت جهاز "الراوتر" بالقرب من الأجهزة الكهربائية وإبعاده عن أجهزة الميكرويف، كما يعتبر المطبخ مكانا غير جيد لتوزيع الانترنت من هناك.

و لايجب وضع الجهاز بشكل منخفض على الأرض لأنه سيتداخل مع تدفق الإشارة الطبيعي، بالإضافة لعدم وضعه بالقرب من جهاز الكمبيوتر نفسه، كما تعتبر أجهزة التدفئة عدوا له، حيث ستتسبب الحرارة بتعطيل عمل الجهاز وتسخينه.