هاتف «فيفو في 21»: مواصفات قوية وسعر تنافسي

لا يمكن لأي شخص شراء هاتف مرتفع الثمن، ولكن الكثير من الأجهزة الأرخص سعراً، المتوفرة في أسواق الإمارات، تقدم اليوم تجربة ممتازة، ومواصفات حديثة في نفس الوقت.

ومن تلك الهواتف هاتف «فيفو في 21»، Vivo v21، المزوّد بتقنية الجيل الخامس (5G)، الذي يتمتع بمواصفات قوية، ويعتبر الأحدث في سلسلة «V»، من هواتف «فيفو»، التي تتمتع بتاريخ عريق في تزويد المستهلكين بالأجهزة العصرية، التي تركز على الكاميرا، بسعر تنافسي.

ويتميز الهاتف الذكي V21، بتقنية الجيل الخامس، الذي يدعم ترددات شبكة الجيل الخامس الجديد، بكاميرا أمامية فريدة من نوعها، تعمل بتقنية مُثَبّت الصورة البصري (OIS)، والموجودة في واحد من أقل تصميمات الهواتف الذكية سماكة.

وذلك من أجل تقديم تجربة تجمع التكنولوجيا المتقدمة مع الأناقة. وتدمج هذه الكاميرا الأمامية، التي تبلغ دقتها 44 ميغا بكسل بتقنية «OIS»، بين ميزات مثل البورتريه الليلي بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI Night Portrait).

والتصوير الليلي الفائق (Super Night Mode)، وتقنية التركيز البؤري التلقائي المتقدمة، بالإضافة إلى تسجيل مقاطع الفيديو بتركيز ثابت بدقة 4K، بهدف تزويد المستخدمين بأفضل الأدوات في فئتها، والتي تجعلهم يتمتعون بنمط الحياة العصرية، حيثما يذهبون.

وقال سبارك ني نائب الرئيس الأول ومدير التسويق في شركة «فيفو»: «لقد طوّرنا مجموعة V21 من الجيل الخامس الخاصة بنا، بناءً على معرفتنا الدقيقة لأكثر ما يقدّره عملاؤنا في هواتفهم. فالكاميرا الأمامية التي تعمل بتقنية OIS، تشكل خطوة جوهرية في إعداد معايير الكاميرات الأمامية للهواتف الذكية في المستقبل».

وتابع «وبينما يواصل العالم الافتراضي سيره نحو الاندماج مع واقعنا الملموس، فإن كاميرا الواجهة الأمامية بتقنية OIS، سوف تؤدي إلى مساعدة عملائنا على إبراز أفضل ما لديهم على الصعيدين الافتراضي والشخصي، وذلك بفضل إضاءتها القوية لصور السيلفي، وتصميمها الأنيق، وتجربة المستخدم المذهلة».

كاميرا متميّزة

يتميز الهاتف المحمول V21 بتقنية الجيل الخامس، بكاميرا أمامية فريدة من نوعها، تعمل بدقة 44 ميغا بكسل، ومزودة بتقنية OIS (مُثَبّت الصور البصري)، والتثبيت الإلكتروني للصورة (EIS)، والبورتريه الليلي بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتركيز التلقائي، ومستشعر الضوء المبتكر، وهي تُحدث تآزراً بين البرامج والأجهزة، لالتقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو العالية الجودة، في أي وقت، وفي أي مكان.

وتلتقط هذه الكاميرا الأمامية، صوراً ليلية نقية، ولقطات الحركة، ومقاطع فيديو بتقنية 4K، وهي مُصممة لاستحداث تجربة صور متعددة الاستعمالات، حتى في البيئات التي تكون فيها الإضاءة خافتة. ويتميز البورتريه الليلي بخوارزمية الذكاء الاصطناعي القوية، التي تقلل الضوضاء في الأماكن المظلمة، كما أنها تتيح التركيز والوضوح بشكل أفضل على الوجوه، في حين يعمل مُثَبّت الصور البصري (OIS)، على تثبيت الكاميرا، من أجل إتاحة قدر أكبر من الضوء.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن خاصية الإضاءة المزدوجة لصور السيلفي (Dual Selfie Spotlight)، تجمع بين ضوء الشاشة الخفيف والومضات الأمامية المدمجة، والتي تم تصميمها بشكل أنيق في حافة شاشة العرض، لتسهيل التقاط الصور ومقاطع الفيديو الليلية الرائعة.

كما يتميز الهاتف المحمول V21 5G، البالغ سعره 1500 درهم، بكاميرا خلفية من الطراز الأول، تعمل بتقنية مُثَبّت الصور البصري (OIS)، وبدقة 64 ميغا بكسل، وهي مدعومة بمجموعة من الكاميرات الثانوية، للتعامل مع اللقطات ذات الزاوية الواسعة، واللقطات الأكثر تعقيداً، بالإضافة إلى التصوير الماكرو.

كما تشتمل الهواتف الذكية، ميزات مبتكرة أخرى، مثل خيار التقاط مقطعي فيديو لنفس الحدث في نفس الوقت، من كلا جانبي الهاتف المتحرك، والذكاء الاصطناعي المتقدم، لزيادة وظيفة التعرض المزدوج، للسماح بإبراز إبداعات المستخدمين المتألقة.

وسوف تجعل هذه الميزات الفريدة من نوعها، من V21 بتقنية الجيل الخامس، رفيقاً مثالياً، ويوفر تجربة سهلة لتصوير مدوّنات الفيديو بثبات فائق، وهو ما يمكّن المستخدمين من التفاعل من خلالها مع الأصدقاء والعائلة، في أي مناسبة.

تصميم متطور

ويتميز V21 5G، بتصميم رياضي مصقول ومبسّط، إذ تبلغ سماكته 7.29 ملم، وهو ما يلبّي رغبة المستخدمين اليوم، في الحصول على هاتف ذكي متطور وأنيق، يتكامل مع إطلالاتهم. ومع تصميم اللون المزدوج (Dual Tone Step) المميز من «فيفو»، لجعل الكاميرا الخلفية أخف وزناً وأكثر بساطة، فإن V21 5G، يتمتع بمعايير عالية لدمج التكنولوجية المتقدمة، مع تصميم ناعم وأنيق.

وتحتوي الجهة الأمامية من الهاتف الذكي، على شاشة عرض E3 AMOLED FullView™، مع معدل تحديث يبلغ 90Hz، وهو ما يتيح سطوعاً أمثل للشاشة، وتبايناً ولوناً أكثر وضوحاً ووقاية للعيون من اللون الأزرق، وأكثر من ذلك.. أما الجانب الخلفي من الهاتف، فيتميز بغطاء زجاجي AG، بألوان مستوحاة من عناصر الطبيعة، مثل الأزرق الغسقي، وصن سيت دازيل.

الجيل الخامس

ويوفر طراز V21 من الجيل الخامس (5G)، تجربة اتصال أكثر سلاسة وفعالية وقوة، للتصفّح والترفيه عبر الهاتف، باستخدام تقنية الجيل الخامس (5G) المبتكرة من «فيفو»، وهي مثالية للمستخدمين الذين يرغبون في اقتناء هاتف ذكي، يلبي تطلعاتهم المستقبلية.

ويعكس هذا الهاتف الذكي، الجهود الكبيرة التي تبذلها «فيفو» في مجالي البحث والتطوير الأساسين، في ما يتعلق بتقنيات الجيل الخامس (5G).

ويستهلك هاتف شبكات الجيل الخامس، ثنائية الوضع (Dual Mode 5G)، المدمج بتقنية هوائي 5G الخاصة، طاقة أقل، ولكنه أقوى وأكثر استقراراً من هواتف الجيل الخامس الأُحادية الوضع (single-mode). ويتيح الاتصال عبر شبكة الجيل الخامس الفائقة السرعة للمستخدمين، الاستمتاع بتدفقات البث بدقة 4K العالية الجودة (4K UHD)، ووحدة المعالجة المركزية (CPU)، المكثّفة للألعاب، في أي وقت، مع V21 5G.

وحدة المعالجة

يتم تشغيل V21 بتقنية الجيل الخامس، بواسطة معالج MTK Dimensity 800U. وتتيح النواة الكبيرة 2.4GHz، سرعة البدء بتشغيل التطبيقات بشكل أسرع، مع معدل تحديث عالٍ للحصول على وضوح في الحركة وتجربة ألعاب محسّنة، في حين يسمح 33W FlashCharge للمستخدمين، إمكانية التشغيل في أي وقت من الأوقات، والتنقل المستمر من مكان إلى آخر.