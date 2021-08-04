بانزر جلاس العالمية تطرح منتجات حماية جديدة لأجهزة آيباد

المصدر: البيان

كشفت "بانزر جلاس"، إحدى العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم في مجال منتجات حماية الشاشات، عن إطلاق واقي الشاشة الجديد "جرافيك بيبر" (GraphicPaper) الذي يمكن المستخدمين من الرسم والكتابة على أجهزة "آيباد" كما لو أنهم يستخدمون الورق الحقيقي. وينتمي هذا الابتكار الأحدث إلى مجموعة المنتجات المخصصة لأجهزة "آيباد" ذات الخصائص المضادة للتوهج وبصمات الأصابع والبكتيريا التي توفر أعلى معايير حماية الشاشات مع الحفاظ على حساسية اللمس بنسبة 100%.

وباعتباره مصمماً بصورة تحاكي بنية وملمس الورق، يجسّد "جرافيك بيبر" الخيار الأمثل لممارسة الأعمال الإبداعية وإنجاز الوظائف المدرسية وتدوين الملاحظات والتصميم والرسم وممارسة الألعاب.

وخضع واقي الشاشة الجديد للاختبار بواسطة مجموعة من الفنانين ومصممي الأزياء والرسامين من جميع الأعمار والمستويات. ويوفر "جرافيك بيبر" ذو الملمس الورقي الحماية لشاشات أجهزة "آيباد" من مقاس 10.2 / 11.0 / 12.9 إنش ويعمل بشكل جيد مع أقلام "آبل بين" و"آبل بينسل". ويأتي واقي الشاشة الجديد ذو التصميم الأكثر سماكة وسهولة من حيث التركيب مزوداً بخاصية مضادة للتوهج تمنع انعكاس الضوء، الأمر الذي يضفي مزيداً من السهولة على أنشطة الرسم والتصميم والكتابة حتى تحت أشعة الشمس الساطعة. كما يتميز السطح الخارجي بخصائص مقاومة للخدش تسهم في الحفاظ على المظهر الجديد للشاشة.

وأشار محمد الشيباني، الفنان الإماراتي المتخصص في رسم الروايات المصورة، والذي تركز أعماله بشكل رئيسي على القصص السردية المتسلسلة، إلى أن شاشة "جرافيك بيبر" منحت الصور المرتبة بالتسلسل التأثير المطلوب للتعبير عن مكنوناتها. وقال الشيباني: "أسعى دوماً لضمان أن تحث الصورة الأخيرة في الصفحة القارئ على التوجه إلى الصفحة التالية، وتسهم مسألة إضفاء الملمس الورقي على شاشة جهاز ’آيباد‘ والشعور بحركة قلم الرصاص على الورق في مساعدتي على تحقيق هذا الهدف".

ومن جانبه، قال الفنان التشكيلي تشولو خوان: "يوفر واقي الشاشة ’جرافيك بيبر‘ تجربة شبيهة بالرسم على الورق الطبيعي. وكفنان تقليدي، من المهم للغاية أن تشعر بملمس الورق. وبدون ’جرافيك بيبر‘، عادة ما تكون النتيجة شاشة ملطخة وخطوطاً متعرجة لا فائدة منها. ودون أدنى شك، يساعدني واقي الشاشة الجديد هذا على الرسم بثقة ودقة أكبر".