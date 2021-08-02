نموذج قوي لحوكمة المدن الذكية في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن تجربة المدينة الذكية في دبي تتسم بتقديم نموذج قوي للحوكمة بُغية تحسين فعالية السياسات التي تحكم التجربة.

وأوضح المنتدى في تقرير نشره، أمس، أن دبي أسست نموذجاً قوياً في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال، أنشأت حكومة دبي مكتباً للأمن السيبراني في كل كيان من كياناتها الحكومية وشبه الحكومية، والتي يبلغ عددها الإجمالي 133 كياناً.

وأضاف التقرير أن هذه المكاتب تعمل وفقاً لإطار عمل خاص بحوكمة الأمن السيبراني. وتابع أن المدير العام في كل مكتب يتولى مراجعة هذا الإطار بصفة سنوية، فيما يتولى «مركز دبي للأمن الإلكتروني»، التابع لحكومة دبي، والذي يهدف لأن تكون دبي الأكثر أماناً في الفضاء الرقمي، تقييم وتدقيق الإطار.