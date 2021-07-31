مؤسسا «جوجل» يبيعان أسهماً بمليار دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

باع «لاري بيدج» و«سيرجي برين» مؤسسا شركة «جوجل» والمالكان لحصة في «ألفابت» أسهماً بقيمة تتجاوز مليار دولار منذ شهر مايو الماضي.

وكشفت إفصاحات للجنة الأوراق المالية والبورصات جمعتها «أوبن إنسايدر»، أن «بيدج» وبرين«باعا من بداية شهر مايو الماضي أسهماً في الفئة إيه وسي بقيمة تزيد على 1.07 مليار دولار.

وبلغ إجمالي قيمة الأسهم التي باعها برين نحو 610 ملايين دولار، بينما وصلت مبيعات بيدج لحوالي 462 مليون دولار، وكلاهما وفقاً لخطط مقدمة مسبقاً.

وسجل سهم ألفابت أداءً جيداً هذا العام، حيث ارتفع السهم من الفئة إيه بنسبة تتجاوز 50% منذ بداية العام وحتى الآن، متفوقاً على أداء مؤشر ناسداك.

وكانت شركة التكنولوجيا الأمريكية قد كشفت عبر نتائج أعمالها الفصلية تحقيق صافي ربح بقيمة 18.5 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 6.9 مليارات دولار في الفترة المقارنة من عام 2020.