أغطية حقن ثلاثية الأبعاد تقلل رهبة الأطفال من إبر اللقاح

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لم تترك جائحة «كوفيد 19» للناس خياراً إلا بمواجهة الخوف من الحقن، وهكذا قرر المصمم جايمس ديكنسون إبداع أغطية إبر مبهجة تقلل من رهبة تجربة الأطفال مع اللقاح. وترمي الأغطية تلك وفقاً لموقع «يانكو ديزاين» إلى إخفاء الحقنة بداخلها على شكل لعبة.

وهناك أشكال مرحة كثيرة كالطائرات الملونة مثلاً أو الفراشات التي تتخذ شكلاً عالمياً بسيطاً مفرحاً للأطفال. وعلق ديكنسون على ابتكاره بالقول: «اخترت من أجل تصنيع النماذج الأولية لأغطية حقن الأطفال اللجوء إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد ورش الطلاء باللون المرغوب.

وليس ما توصلت له منتجاً نهائياً، إلى مجرد نموذج يقصد به إظهار الشكل المطلوب والوظيفة الميزات الجمالية لأغطية الإبر». وكان جايمس قد بدأ برسم مخططات يدوية قبل أن ينتقل إلى صنع نماذج كرتونية تبعها التصميم ثلاثي الأبعاد حيث انتهى إلى تصميم الشكل وطباعته وطلائه. ويمكن للأطباء أن يقدموا الغطاء كهدية للطفل كتذكار وذلك بعد التخلص من الإبرة بشكل آمن. وقد شجع البعض ابتكارات ديكنسون ونصحوه البدء بتصنيع أغطية تتخذ أشكال شخصيات «أفنجرز».