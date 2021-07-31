المصدر: إعداد: فاتن صبح

في تصميم لاستبدال البلاستيك أحادي الاستعمال، طورت شركة «ترايسليس» الألمانية مواد تغليف قابلة للتحلل من المخلفات الزراعية، آمنة للاستخدام في الأكل، وهي مصنوعة من المخلفات الزراعية.

ذكر موقع «سبرينغوايز» أن المبلمرات المستخدمة في منتجات الشركة كلها طبيعية ولم تخضع لأية تعديلات كيميائية، بما يجعلها أسرع تحللاً.

يتم استخدام البلاستيك الصلب في الطابعات ثلاثية الأبعاد كما أنه قابل للتصبّغ والتشكيل والطباعة. وعلى نحو مماثل، يعتبر الشريط البلاستيكي الرقيق قابلاً للصبغ والطباعة والختم الحراري.

يذكر أن الشركة لا تزال في المراحل الأولى للتطوير، والتكنولوجيا التي تعتمدها لا تزال قيد الحصول على براءة الاختراع. ويمكن لبدائل البلاستيكيات، إذا تم تصنيعها واعتمادها على نطاق عالمي أن تقوم بخطوات جبارة باتجاه تقليص إنتاج البلاستيك الجديد.

وتعتبر مشكلة التلوث الناجمة عن البلاستيك طاغية ومثيرة للقلق بحيث أن انتشار مشروعات ومنتجات على غرار المذكورة بات يشكل تجاوزاً لاستعمالاته وإعادة تدويره بمختلف الطرق الممكنة. وبرز مؤخراً في هذا السياق مثالان، أحدهما لشركة أسترالية تمكنت من تطوير أكياس قمامة قابلة للغسل وإعادة الاستخدام، وشركة إلكترونيات عالمية بدأت باستخدام بديل قوي لمادة الستايروفوم.