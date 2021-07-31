مواقف الحافلات بتصاميم جاذبة للنحل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قامت مدينة ليستر البريطانية باعتماد تصاميم جديدة خضراء لأسطح محطات الحافلات بهدف جذب المزيد من النحل الملقح.

وجاء تصميم «الأسطح الحية» بالتعاون مع شركة «كلير شانيل» المتخصصة بالإعلانات، حيث تم التخطيط لتركيب 30 محطة انتظار حافلات في أرجاء المدينة.

وتمت، وفق ما جاء في موقع «سبرينغ وايز»، زراعة أسطح المحطات تلك بمزيج من الأزهار البرية ونباتات السدم التي تعتبر مفضلة بين أنواع حشرات التلقيح. وتشكل «الأسطح الحية» جزءاً من خطة مبادرة لتحويل 479 من محطات الحافلات في ليستر إلى بدائل صديقة للبيئة. وسيتم كجزء من ذلك تزويد المحطات بألواح للطاقة الشمسية حيث أمكن لتوفير الإضاءة داخل محطات الانتظار.

وستعمل المحطات بالإضافة لتعزيز التنوع البيولوجي إلى امتصاص مياه الأمطار وتقليص الصرف السطحي. أما الغطاء الأخضر فسيضيف حياةً إلى مناظر الاسمنت التي تملأ المدينة ويساعد على التخفيف من تأثير الجزر الحرارية الحضرية عبر امتصاص بعض من الحرار ة خلال أشهر الصيف وتنقية الهواء من الملوثات.

ووفقاً لـ «كلير شانيل» فإن «المحطات المصممة بعناية ستدعم مخلوقات ليستر كما ستساهم بشكل إيجابي في مجال التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ وجعل المدينة مكاناً أكثر خضرة وبعثاً للبهجة».

ويذكر أن جماعات النحل والملقحات الأخرى لا تتضاءل من حيث العدد وحسب، بل تصبح أقل صحةً نظراً لتلوث الهواء وانتشار المبيدات الحشرية والاحتباس الحراري.