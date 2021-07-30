إطلاق هاتف «بوكو X3 GT» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «بوكو POCO»، عن الإطلاق العالمي الأول لهاتف «بوكو X3 GT»، وهو هاتف سريع الأداء، مخصص لأغراض الترفيه والألعاب الفيديو المحمولة. سيكون متوفراً غداً في المتاجر، في جميع أنحاء دولة الإمارات.

يتميز هاتف «بوكو X3 GT»، الذي يبدأ سعره من 1249 درهماً إماراتياً، بشريحة ميدياتك ديمانسيتي 1100، التي تدعم تقنية الجيل الخامس، بشريحة مزدوجة، و120 هرتز DynamicSwitch DotDisplay، وكاميرا ثلاثية العدسات، عالية الضبط، بدقة 64 ميغابكسل، ولأول مرة على الإطلاق على هواتف بوكو الذكية، توفر تقنية الشحن توربو، بقوة 67 وات، لشحن البطارية بسرعة عالية الكثافة 5000 مللي أمبير. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم «بوكو X3 GT» بشكل قوي، حيث تمنع التقنية على زجاج Corning® Gorilla® Glass Victus™، من ظهور الخدوش والشقوق.

تم تصميم هاتف «بوكو X3 GT»، حديثاً، لإبراز مظهر أكثر فخامة ودقة. توفر الحواف الدائرية، والتصميم خفيف الوزن، الذي يزن 193 غراماً فقط، بسماكة 8.9 ملم، وقبضة مريحة. يتوفر هاتف «بوكو X3 GT» بثلاثة ألوان أنيقة - ليوفر Stargaze Black باللون الأسود، لمسة كلاسيكية لامعة، بينما يعطي Cloud White باللون الأبيض، مظهراً سحابياً مميزاً، وWave Blue باللون الأزرق، اندفاعة في التصميم المعاصر.