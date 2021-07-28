إطلاق هاتف «بوكو X3 GT» الجديد في الإمارات بميزات فائقة السرعة والمتانة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «بوكو POCO» المتخصصة في الهواتف الذكية لجيل الشبايا عن الاطلاق العالمي الأول لـهاتف«بوكو X3 GT»، سريع الأداء المخصص لاغراض الترفيه وألعاب الفيديو من٫ دبي ٫ حيث سيكون الهاتف متوفرا غداً في المتاجر في جميع أنحاء دولة الإمارات.

يتميز هاتف «بوكو X3 GT»، الذي يبدء سعره من 1249 درهم إماراتي، بشريحة ميدياتك ديمانسيتي 1100 التي تدعم تقنية الجيل الخامس بشريحو مزدوجة و120 هرتز DynamicSwitch DotDisplay وكاميرا ثلاثية العدسات عالية الضبط بدقة 64 ميجابكسل.

ولأول مرة على الإطلاق على هواتف بوكو الذكية، توفر تقنية الشحن توربو بقوة 67 وات لشحن البطارية بسرعة عالية الكثافة 5000 مللي أمبير.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم «بوكو X3 GT» بشكل قوي، حيث تمنع التقنية على زجاج Corning® Gorilla® Glass Victus™ من ظهور الخدوش والشقوق.

وقال كيفن كيو، رئيس بوكو العالمية: "تعتبر سلسلة X واحدة من تشكيلة المنتجات الثلاثة المتاحة من شركو بوكو العالمية، وهي تكتسب شعبية كبيرة بين الناس. وحالياً، قمنا بشحن أكثر من 20 مليون هاتف من سلسلة بوكو X على مستوى العالم وهذه السلسلة تحوي طرازي X: وهي "بوكو X3 برو" و"بوكو X3 إن إف سي". وكلنا شغف لمواصلة جهودنا لتلاءم توقعات عملائنا مع هاتف «بوكو X3 GT»، الجهاز ذو الاداء الفائق لتحقيق تجربة سلسة لتشغيل ألعاب الهاتف المحمول ونظم الترفيه على الشبكة."

أداء فائق مدعوم بشريحة ميدياتكDimensity 1100

يقدم هاتف «بوكو X3 GT» عدة إصدارات من سلسلة بوكو X. تحت الغطاء، يعد «بوكو X3 GT» جهازاً جباراً مجهزًا بشريحة ميدياتك فائقة الاداء مدعماً بشريحة ديمانسيتي 1100 5G.

تتميز شريحة ديمانسيتي 1100 بالقدرة على معالجة البيانات بشكل أسرع واتصال أفضل، وتم تطوير الشريحة على مجموعة شرائح 6 نانومتر، كما يعتبر أول هاتف ذكي من بوكو مزود بتقنية المعالجة الرئيسية الموفرة للطاقة. والقدرة على تشغيل الالعاب المفضلة والاستمتاع بالطفرة الفائقة في السرعة والكفاءة.

يعمل «بوكو X3 GT» على أحدث وحدة معالجة مركزية رباعية النوى من Arm Cortex-A78 بسرعة تصل إلى 2.6 جيجاهرتز ووحدة معالجة مركزية رباعية النوى Arm Cortex-A55. تتوفر هذه الوحدة المعالجة المركزية، جنبًا إلى جنب مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G77 المحسّنة ذات تسعة نوى والتي تعمل بسرعة 836 ميجاهرتز، لمزيد من عالية الدقة للجهاز أثناء تشغيل الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، فأنت على اتصال جيد بمودم 5G ** مدمج وفتحات بطاقة SIM المزدوجة ودعم لشبكة WiFi 6.

وفي الوقت نفسه، يظل هاتف «بوكو X3 GT» باردًا طوال الوقت بفضل تقنية LiquidCool 2.0، للتبريد السائل الرائد الذي يضمن أداءً طويل الأمد. علاوة على ذلك، فإن أداء وحدة التخزين UFS 3.1 فائقة السرعة يجعل الوصول إلى الملفات وحفظها سريعًا للغاية، بحيث يمكنك القيام بالمزيد من العمليات بشكل أسرع.

استمتع بتجربة ترفيه غامرة دون انقطاع

وهذا هو أول هاتف من بوكو يتميز بقدرة الشحن بقوة 67 وات توربو، حيث يتم الشحن من 0٪ إلى 100٪ في 42 دقيقة فقط ، تم تصميم هاتف «بوكو X3 GT» لتحمل عمليات المحتوى الأكثر تطلبًا والتفاعل معها. تحافظ بطارية الهاتف الضخمة التي يبلغ حجمها 5000 مللي أمبير على تشغيل الهاتف للمستخدمين طوال اليوم، في حين أن شاشة الهاتف المتطورة مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 240 هرتز ليجعل من هاتف «بوكو X3 GT» فائق في الاستجابة كي لا يفوت المستخدمون أي لحظة من تجربتهم. تقوم تقنية DynamicSwitch من 30 هرتز إلى 120 هرتز بضبط معدل التحديث بذكاء ليلائم احتياجات كل محتوى، مما يؤدي إلى تحسين استهلاك الطاقة إلى حد كبير.

تم اختبار هاتف «بوكو X3 GT» لأداء موثوق به حتى في درجات الحرارة المرتفعة، في حين أن شاشته Corning® Gorilla® Glass Victus ™ وهي مادة عرض مبتكرة مقاومة للصدمات والخدوش وهذه التقنية تعتمد لأول مرة في هاتف بوكو.

بهدف تعزيز تجربة المستخدم، يأتي هاتف «بوكو X3 GT» مع ميزات عملية سيستمتع بها المستخدمون دائماً، مثل تقنية NFC**** متعددة الوظائف والمحرك X-axis الرائد من أجل تجربة لمسية أفضل مع كل اهتزاز للجهاز.

قم بالتقاط مشاهد مذهلة بواسطة كاميرا ثلاثية العدسات بدقة 64 ميجابكسل

تتلاقى ميزات هاتف «بوكو X3 GT» المتطورة معًا وتتألق من خلال الكاميرا الثلاثية العدسات متعددة الاستخدامات بدقة 64 ميجابكسل، بما في ذلك الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. مع هذا الإعداد، لا تلتقط فقط لقطات مسرعة بتقنية Pro Time-Lapse وحدد أفضل اللقطات من مجموعة من الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي AI Shutters، ولكن أيضًا التقط الصور مثل المصورين المحترفين مع ميزات تسجيل فيديو وافرة ستمكّن المستخدمين من استخدام الأدوات لاثراء المظهر والاحساس الذ يسعى تحقيقه مدونو فيديو محترفون. تتضمن الاعدادات فيديو بوكيه تفاعلي، بينما يمكن لتسجيل فيديو HDR على كل من الكاميرات الأمامية والخلفية لالتقاط تشكيلة واسعة من الألوان والعمق. بمجرد تسجيل تلك اللقطة المثالية، بات بإمكان استخدام واحدة من 8 فلاتر سينمائية احترافية، أو يمكن للمستخدمين الاختيار من أحدى الصيغ الخاصة للمدونات الفيديو الخمسة.

عند مشاهدة تنسيقات الترفيه المفضلة لديهم، سينبهر المستخدمون بصوت ستيريو واقعي. توفر مكبرات الصوت المزدوجة ذات المستوى الرائد المعتمدة من Dolby Atmos® لاثراء تجربة صوتية ومرئية غامرة.

قم بترقية ذوقك بثلاثة ألوان متميزة

تم تصميم هاتف «بوكو X3 GT» حديثًا لإبراز مظهر أكثر فخامة ودقة، مع حواف دائرية وتصميم خفيف الوزن، الذي يزن 193 جرامًا فقط بسماكة 8.9 ملم، وقبضة مريحة.

يتوفر هاتف «بوكو X3 GT» بثلاثة ألوان أنيقة - ليوفر Stargaze Black باللون الاسود لمسة كلاسيكية لامعة، بينما يعطي Cloud White باللون الابيض مظهر سحابي مميز وWave Blue باللون الازرق اندفاعة في التصميم المعاصر.

سيأتي هاتف «بوكو X3 GT» بطرازين مختلفين، 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و8 جيجابايت + 256 جيجابايت، وسيكون متوفر في المتاجر يوم 29 يوليو 2021.

8GB + 128GB: سعر التجزئة الموصى به هو 1249 درهم إماراتي ومتوفر حصريًا على منصة أمازون.

8 جيجابايت + 256 جيجابايت: سعر التجزئة الموصى به هو 1399 درهم إماراتي عبر قنوات البيع الرسمية في الإمارات