دون الحاجة إلى الربط بين السماعة والجهاز.. سماعات HUAWEI FreeBuds 4 تحقق الحلم

المصدر: البيان

حتى وقت قريب، كان الواقع مختلفًا تمامًا. كانت أولى السماعات اللاسلكية عملاقة، وبطاريتها لا تدوم طويلاً بالإضافة إلى مجموعة من المشاكل الأخرى. لحسن الحظ، تغير الزمن. حيث تعد سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل واحدة من تلك الأفكار التي تبدو وكأنها حلم تحقق. و HUAWEI FreeBuds 4 هي من أفضل السماعات اللاسلكية التي تم إطلاقها خلال 2021. كل ما عليك هو إدخال سماعة رأس صغيرة جدًا في كل أذن واستمع إلى الموسيقى أو استقبل المكالمات دون الحاجة إلى الربط بين السماعة والجهاز.

أطلقت هواوي مؤخراً سماعات أذن بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة - ANC جديدة، سماعات HUAWEI FreeBuds 4 والعديد يتحدثون عن جودة صوت الاستوديو الرائعة، وإلغاء الضوضاء المثير للإعجاب، والراحة في الارتداء لفترات طويلة بالإضافة إلى التفاعلات الذكية والشخصية التي توفرها هذه السماعات الأنيقة.

لذلك، دعونا نتعمق في معرفة السبب لماذا سماعات HUAWEI FreeBuds 4 هي الخيار الأفضل هذا العام لسماعات الأذن المفتوحة.

صوت بجودة الاستوديو

تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4 بغشاء فائق الحجم يبلغ 14.3 ملم، مما يجعل السعة أكبر والجهير أكثر قوة. إلى جانب معزز الجهير وأنبوب الجهير واللوحة الأم التي تمت ترقيتها حديثًا، فإنها تشكل تجويفًا صوتيًا مغلقًا ومستقلًا، ويزداد حجم أنبوب الجهير بنسبة 15٪. يوفر هذا أيضًا تأثيرًا رنينيًا مكثفًا من الهواء والحجاب الحاجز.

باستخدام تطبيق HUAWEI AI Life، يمكنك تسجيل الصوت المحيط بسهولة بالإضافة إلى وضع الصوت لتحسين التقاط الصوت وتقليل الضوضاء البيئية.

إلغاء الضوضاء النشط Open-Fit

بصرف النظر عن المحرك الديناميكي، تلعب تقنية إلغاء الضوضاء النشطة - ANC أيضًا دورًا مهمًا. تستخدم سماعات الأذن منصة محاكاة مريحة للتقييم الموضوعي لراحة سماعات الأذن. تم تحسين الانحناء والحجم في سماعات HUAWEI FreeBuds 4 وصقلهما على المستوى الجزئي، والذي يناسب الأذنين بشكل أفضل، مما يوفر راحة أفضل وإلغاء الضوضاء بفضل الإغلاق المحكم. كما أنها تعتمد على تقنية إزالة الضوضاء الهجينة بميكروفون مزدوج والتي تساعد على تحسين إلغاء الضوضاء. يمكن أن تساعد هذه الميكروفونات في التقاط الضوضاء المحيطة بدقة وتتميز بهيكل داخلي جديد يمكن أن يساعد في تجنب تداخل ضوضاء الرياح بالإضافة إلى تحسين حساسية التقاط الصوت للميكروفون الداخلي.

لتعزيز إلغاء الضوضاء بشكل فعال عبر سيناريوهات ارتداء مختلفة، تعد HUAWEI FreeBuds 4 أول سماعات أذن مفتوحة في الصناعة تستخدم تقنية Adaptive Ear Matching (AEM) لإلغاء الضوضاء. عند تشغيل إلغاء الضوضاء، تكتشف سماعات الأذن تلقائيًا شكل أذن المستخدمين وتحدد الإعداد الأمثل لإلغاء الضوضاء لكل مستخدم، مما ينتج عن تجربة إلغاء الضوضاء أكثر راحة. يمكن لسماعات HUAWEI FreeBuds 4 أن تحقق ما يصل إلى 25 ديسيبل، وهو أحد أعمق مدى في سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية المفتوحة لإلغاء الضوضاء النشطة.

تصميم مريح لارتداء لفترات طويلة

قد يكون ارتداء سماعات الأذن لفترة طويلة أمرًا غير مريح إلى حد ما، ولكن هذا ليس هو الحال مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4. تستخدم سماعات الأذن منصة محاكاة مريحة لتقييم راحة سماعات الأذن بشكل موضوعي. تم تحسين الانحناء والحجم في سماعات HUAWEI FreeBuds 4 وصقلهما على المستوى الجزئي، والذي يناسب الأذنين بشكل أفضل، مما يوفر راحة أفضل وإلغاء الضوضاء بفضل الإغلاق المحكم.

تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4 أيضًا مع ميزات رائعة أخرى ستحبها مثل القدرة على الاتصال بأجهزة مزدوجة مع التبديل السلس من جهاز إلى آخر. عناصر تحكم ذكية مخصصة بما في ذلك التمرير السريع / النقر المزدوج / الضغط لفترة طويلة على جذوع سماعة الأذن لإنجاز المهام، بالإضافة إلى وضع الكمون المنخفض، وهو مثالي للمستخدمين الذين يحتاجون إلى استجابة سريعة عند ممارسة الألعاب.

لقد أشاد العديد من المستخدمين بسماعات الأذن بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة - ANC الجديدة ذات المقاس المفتوح من هواوي، HUAWEI FreeBuds 4، لميزات مثل جودة صوت الاستوديو، وتقنية إلغاء الضوضاء ANC 2.0 المحسنة والملائمة، وتجربة ارتداء مريحة وجودة صوت غامرة، مما يجعلها واحدة من أكثر السماعات طلبًا لعام 2021 في الإمارات.