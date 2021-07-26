فيسبوك تطلق منصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون"

المصدر: البيان

أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاقها منصة جديدة مخصصة للألعاب السحابية على هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس".

ويعد هذا هو الحل من قبل "فيسبوك"، الذي سبق واعتمدته شركتا "أمازون" و"مايكروسوفت" للتعامل مع تعديل شركة "أبل" لإرشاداتها، والتي منعت تلك الشركات من تنزيل خدماتها للألعاب على المتجر الإلكتروني "آب ستور"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك".

​وقالت فيفيك شارما، نائبة رئيس الألعاب في فيسبوك، إن هذا الحل كان هو الخيار الوحيد لتقديم خدمات الألعاب لمستخدمي هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".