بلاط معماري من قشر البيض !

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

يتم إنتاج حوالي 250 ألف طن من نفايات قشر بيض الدجاج سنوياً في جميع أنحاء العالم، لينتهي بها المطاف في مكب النفايات.

مؤخراً ظهرت مجموعة «Carrelé»، المستدامة بيئياً التي تُصنّع بلاط الجدران يدوياً من قشور البيض المعاد تدويره. مستوحاة من استخدامات نفايات القشر في العلاجات الطبية وطب الأسنان، أسست المبتكرة البريطانية الصينية إيلاين يان لينغ استوديو في المملكة المتحدة، يحوّل المواد الطبيعية، كأصداف البحر وأعشاش النمل الأبيض المهجورة والعشب والبذور وحتى الأحجار إلى مواد بناء مستدامة.

ويقول موقع «وول بيبر»، لو تلك المخلفات الحيوية الصلبة جيدة بما يكفي للصناعة الطبية، حسب المصممة، «فهذا دليل كاف على أنها تتمتع بقوة واستقرار كبيرين، ومع تغيير الصيغة، يمكن استخدام تلك الخصائص في صناعات أخرى مثل الهندسة المعمارية».