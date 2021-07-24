أول نسيج بالعالم من انبعاثات الكربون

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أبرمت شركة لبيع الملابس الرياضية بفانكوفر الكندية شراكة مع «لانزا تيك» للتكنولوجيا الحيوية لتطوير نسيج يستثمر في انبعاثات الغلاف الجوي.

وبرغم من أن المادة تشبه النسيج الذي تستخدمه الشركة في صناعة الملابس مثل سراويل اليوغا وغيرها من المنتجات الرياضية، إلا أن البوليستر في النسيج الجديد مشتق من الإيثانول الذي تنتجه الكائنات الحية الدقيقة التي تتسبب في التلوّث الجوي. وفي سبيل التوجه نحو الاقتصاد الدائري، كرست شركة LanzaTech النيوزيلندية جهودها الأخيرة لتحويل انبعاثات الكربون لمنتجات مفيدة كالوقود.

وذلك عبر التوجه للحلول القائمة على الطبيعة، ويعتبر الإيثانول أحد مصادر نفايات الكربون، ويتم توظيف التكنولوجيا الحيوية لتحويل الإيثانول لبوليستر مستدام، بحسب موقع «غرين كوين» الإخباري.