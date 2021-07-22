احذفها الآن من هاتفك..غوغل تحظر 11 تطبيقاً جديداً

المصدر: البيان

حُظرت مجموعة من تطبيقات "أندرويد" من متجر "غوغل بلاي"، بعد اكتشاف ارتباط واضح ببرنامج "جوكر" الخبيث، والذي يسجل المستخدمين في خطط اشتراك باهظة الثمن.

واكتُشف "جوكر" لأول مرة في عام 2017، ولكنه عاد مؤخرا بشكل كبير - وغير مرحب به للغاية - حيث يحذر الخبراء الآن من أنهم رأوا زيادة كبيرة في التطبيقات التي تحتوي على هذا التهديد السيئ.

وكُشف عن التحذير الأخير من قبل فريق التهديد ThreatLabz في Zscaler، والذي كان يراقب "جوكر" لبعض الوقت. ويقولون إن ما مجموعه 11 تطبيقا تمكنت من التسلل عبر دفاعات غوغل، ثم ظهرت على متجر "بلاي" الرسمي وحصلت على آلاف عمليات التثبيت.

والآن، حُذفت كلها من متجر "بلاي"، ويجب أن يبقي ذلك أي شخص لم يقم بتنزيل البرنامج بالفعل في مأمن من "جوكر". ومع ذلك، فإن أي شخص لديه بالفعل التطبيقات المخزنة على هاتفه، معرض للخطر - لأن غوغل ليس لديها القدرة على حذف هذه التطبيقات عن بُعد. لذلك، ستحتاج إلى التأكد من إلقاء نظرة على التطبيقات، ومسح أي مما يلي من هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام "أندرويد" على الفور، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.

وفيما يلي أسماء التطبيقات المصابة:

• Free Affluent Message.

• PDF Photo Scanner.

• delux Keyboard.

• Comply QR Scanner.

• PDF Converter Scanner.

• Font Style Keyboard.

• Translate Free.

• Saying Message.

• Private Message.

• Read Scanner.

• Print Scanner.

وفي حديثه عن الحل، قال Zscaler: "يعد "جوكر" أحد أبرز البرامج الضارة التي تستهدف أجهزة "أندرويد". وعلى الرغم من الوعي العام بهذا البرنامج الضار بالذات، إلا أنها تواصل إيجاد طريقها إلى سوق تطبيقات غوغل الرسمي من خلال تطبيق التغييرات في التعليمات البرمجية وأساليب التنفيذ أو تقنيات استرداد الحمولة. وصُمم برنامج التجسس هذا لسرقة رسائل SMS وقوائم جهات الاتصال ومعلومات الجهاز، ولتسجيل الضحية للحصول على خدمات بروتوكول التطبيقات اللاسلكية المتميزة (WAP)".

وإلى جانب تحذير Zscaler، أصدرت إحدى الشركات التي تعمل مع غوغل لحماية الأجهزة، إعلانا مقلقا بشأن "جوكر".

وتقول Zimperium إنها شهدت أكثر من 1000 عينة جديدة من "جوكر" منذ تقريرها الأخير عن المشكلة في عام 2020. وتحذر الشركة من أن لصوص الإنترنت وجدوا بشكل روتيني طرقا جديدة وفريدة من نوعها لإدخال هذه البرامج الضارة في متاجر التطبيقات الرسمية وغير الرسمية.

ومن الأهمية بمكان أن يقوم جميع مستخدمي "أندرويد" بإجراء بعض الأبحاث قبل تنزيل أي تطبيق على أجهزتهم، فبمجرد إصابة "جوكر" للهاتف، يمكن أن يكلف فواتير ضخمة دون علم المالك.