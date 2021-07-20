«آبل» ترجئ عودة موظفيها للعمل المكتبي إلى أكتوبر

المصدر: نيويورك - د ب أ

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة «آبل» بصدد تأجيل الموعد النهائي لعودة موظفيها إلى المكاتب لمدة شهر على الأقل حتى أكتوبر المقبل على أقرب تقدير، بسبب عودة ظهور سلالات من «كوفيد 19» في العديد من الدول، حسبما ذكرت مصادر لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأصبحت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» واحدة من أوائل عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الذين يؤخرون خطط العودة إلى الوضع الطبيعي لدى استمرار انتشار «كوفيد 19» في جميع أنحاء العالم وتفشي الحالات التي يزيد بها مستوى العدوى بشدة. وذكرت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن شركة «آبل» ستخطر موظفيها قبل شهر على الأقل من العودة إلى المكاتب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «آبل»، تيم كوك في يونيو الماضي، إن الموظفين يجب أن يبدأوا في العودة إلى المكاتب أوائل سبتمبر المقبل لمدة 3 أيام على الأقل في الأسبوع. وأشار كوك في مذكرة داخلية إلى توافر اللقاحات وانخفاض معدلات الإصابة.