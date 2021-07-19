تنزيل 3 مليارات نسخة من تطبيق «تيك توك»

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أصبح تطبيق التواصل الاجتماعي ونشر الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك، أول تطبيق في العالم من خارج عائلة «تطبيقات فيسبوك» يكسر حاجز الـ 3 مليارات نسخة تم تنزيلها من التطبيق على مستوى العالم.

وأشار موقع «سي نت» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذا الرقم الصادر عن شركة سينسور تاور المتخصصة في متابعة التطبيقات، يعني أن «تيك توك» أصبح خامس تطبيق خارج تطبيقات ألعاب الكمبيوتر يتم تنزيله أكثر من 3 مليارات نسخة على مستوى العالم بعد تطبيقات واتس آب ومسنجر وفيسبوك وإنستغرام وكلها مملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية.

وأصبح تطبيق تيك توك خلال النصف الأول من العام الحالي التطبيق الأكثر تنزيلاً في العالم مع استبعاد تطبيقات الألعاب، حيث تم تنزيل 383 مليون نسخة منه لأول مرة في أوائل العام الحالي، مقابل 619 مليون نسخة في النصف الأول من 2020. ويعود هذا الانخفاض الذي بلغت نسبته 38 % سنوياً إلى قرار الهند حظر استخدام التطبيق على أراضيها.