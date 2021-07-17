حجرات جاهزة «للاجئين» تفتح بكبسة زر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

خيمة لاجئين تفتح بكبسة زر عبارة عن حجرة تستعين بالعمارة النموذجية الجاهزة والصفائح المثنية المعلقة. من تصميم شركة «حريري وحريري» في نيويورك، تشبه تلك الحجيرات بيوت الشاطئ الفاخرة، ويمكن نقلها عبر شاحنات مسطحة وتفتح بشكل فوري ولا تستدعي أية أدوات أو معدات بناء.

واستفادت الشقيقتان حريري الإيرانيتان لدى تصميم الحجرة من تجربتهما الشخصية بعد خسارة منزلهما الخاص. وقد اعتمدتا التصميم بناءً على فن الأوريغامي الياباني فأتت الحجرات معبأة بشكل مسطح وتفتح بكبسة زر مباشرة لتتحول إلى وحدة من طبقة واحدة بمساحة 500 قدم مربع. ويمكن وصل الحجرات معاً لخلق وحدات أوسع مساحة.

وتسهل الصفائح المثنية عملية الشحن والتجميع، وقد صنعت من الزجاج وألواح «إكويتون» القائمة على الاسمنت. وتخلق بنية خفيفة الوزن تسمح بدخول الضوء والهواء لتهوية طبيعية. ومع أنها مصممة من أجل الكوارث، يمكن استخدام الحجرات كأكواخ شاطئ محمولة وبيوت صيفية أو على شكل قرى مؤقتة لأحداث كبرى. وقالت غيسو حريري: «يمكن تصنيع الوحدات بتكلفة أساسية ونسبة مئوية من المبيعات تستخدم للتبرّع بالحجرات للاجئين».