جلود مستدامة من الفطر في فنلندا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طوّر علماء من مركز «في تي تي» للأبحاث التقنية في فنلندا جلداً بديلاً مصنوعاً من الفطر، وقد توصلوا إلى طريقة لإنتاج الرقائق بشكل دائم على المستوى التجاري. وأشار موقع «نيو أطلس» إلى أن فريق الباحثين قد اعتمد بديلاً لإنتاج الجلود يعتقد أنه يضع جانباً مشكلات متعلقة بالعملية التقليدية سيما لجهة المخاطر البيئية. وتبدأ العملية من الشبكات المخيّطة للمادة العضوية المعروفة بالغزل الفطري الممتد تحت الأرض الذي يدعم عملية نمو الفطر.

وقد حسّنت تجارب الفريق عملية إنتاج الأنسجة والأقمشة لإنتاج مادة شبيهة بالجلد وتمنح شعور الجلد الحقيقي ومتانته.

ويعلق غيزا سزيلفاي، كبير العلماء في المركز بالقول: «تمتلك المادة مظهر الجلد ويمكن أن تكون أقوى من جلد الحيوان. وتتيح كذلك إمكانية الخضوع للتلوين والزخرفة ولا تحتوي على أية مواد داعمة». وتسمح الطريقة الجديدة لتربية الغزل الفطري للعملاء بإنتاج جلود منه على نطاق واسع وتصنيع لفائف جلود بمعدل متر واحد في الدقيقة. وهم يدرسون حالياً إمكانية اعتماده في الأحذية والملابس والاكسسوارات.