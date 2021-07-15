واتساب يطرح 3 مزايا جديدة

المصدر: وكالات

طرح تطبيق واتساب 3 مزايا جديدة في تحديث يحمل رقم 2.21.140.11 لهواتف iOS، وستتاح قريباً لـ "آندرويد".

ووفق موقع wabetainfo غيّر التطبيق واجهة المستخدم أثناء الاتصال، ورغم أنها تشبه Facetime إلا أنها تتيح العثور سريعا على الخيار المطلوب.

كما سمح بعودة المغادرين للمكالمات الجماعية دون مطالبة المشاركين بإضافتهم مرة أخرى، عبر «انقر للانضمام» ثم "المكالمات" وأخيرا "الانضمام إلى المكالمة"، علاوة على إمكانية استعادة الحساب عبر أداة مطورة لمراجعة الحظر، وبتقديم الطلب، يتلقى المستخدم إشعارا بمراجعة الحساب التي تستغرق نحو 24 ساعة دون حذف الدردشات.

ويسعى واتساب لاستعادة ملايين الغاضبين من تحديثات الخصوصية، والعودة للمنافسة المحتدمة مع التطبيقات البديلة.