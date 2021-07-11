«آب جراد» تخصص 250 مليون دولار للدمج والاستحواذ في تكنولوجيا التعليم

المصدر: دبي - البيان

خصصت شركة «آب جراد upGrad» العالمية في مجال تكنولوجيا التعليم العالمي مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لعمليات الاندماج والاستحواذ خلال الأشهر السبعة إلى التسعة المقبلة، وذلك تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز معدلات النمو غير الخطي، إذ تشير التقارير الأخيرة إلى أن الشركة سوف تتخطى معدل تشغيل الإيرادات السنوية البالغ نصف مليار دولار أمريكي بحلول مارس 2022؛ ويتطلع إلى جمع ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي بتقييم يقترب من 4 مليارات دولار أمريكي.

وقال روني سكروفالا، المؤسس المشارك ورئيس شركة آب جراد: «نحن نعمل على بناء نموذج قوي للغاية ومتكامل ومتصل في التعليم العالي في العديد من الدول منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشكل متواصل. وأنا شخصياً أؤمن بأن الكتلة الواحدة دائماً أكبر وأكثر قيمة من شركات متفرقة. في هذا الشأن، نرى ميزة ذات قيمة قوية جداً في مخزوننا للتطلع إلى دمج أو استحواذ على شركات مع مؤسسين استثنائيين سينضمون إلينا كزملاء من رواد الأعمال لبناء ذلك على مدار العقد المقبل».

في هذا الشأن؛ حددت شركة آب جراد قطاعات معينة، بالإضافة إلى الشركات المستهدفة، وسيتم الإعلان عن اثنتين منها خلال 60 يوماً المقبلة. يقع مقر بعض هذه الشركات المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا وكانت قد أعلنت شركة آب جراد أخيراً عن تصميم برامج تعليمية عبر الإنترنت للمهنيين الإماراتيين والسعوديين لتسريع الوظائف وتنمية الأعمال التجارية على المستوى الإقليمي.

وقد استطاعت شركة آب جراد خلال فترة وجيزة من انطلاقتها في مجال تكنولوجيا التعليم، من بناء منصة تقنية قوية وتوفير تجربة تعليمية غامرة عميقة من خلال التواجد في عدد من الأماكن الهامة للاستحواذ على ما يقرب من 70 ٪ من سوق التعليم العالي للموظفين في دولة الهند. في هذا الشأن؛ تحرص الشركة على تكثيف جهودها لتحقيق هذا النهج، بدعم من المؤسس الممول للمرحلة الأولى، الأمر الذي مكن شركة آب جراد من التركيز على رؤيتها الأساسية.

في هذا العام، نجحت شركة آب جراد في الحصول على تمويل من الصندوق الوطني للاستثمار «تماسيك» ومؤسسة التمويل الدولية مما مكنها من تحقيق زيادة تراكمية قدرها 160 مليون دولار أمريكي، وبتقييم يقربها لمسمّى شركة أحادية القرن. وليس مألوفاً في مجال تكنولوجيا التعليم أن تمتلك المجموعة المؤسسة ما يقرب من 78٪ من أسهم الشركة، مما يفسح مجالاً كبيراً للنمو وزيادة رأس المال وأيضاً استخدام الأسهم كعملة اندماج واستحواذ قوية.

هذا وتم تصميم برامج آب جراد وفقاً للهندسة العكسية لتلبية متطلبات الوظائف الحالية والمستقبلية عبر مختلف القطاعات والمجالات. من خلال البرامج في القطاعات التي تركز على المستقبل مثل علوم البيانات وبلوك تشين والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، فإن منهج آب جراد upGrad يخضع دائماً للتحديث ووفقاً لمتطلبات كل قطاع ويتسم بالتفاعل؛ وهذا ما يؤكده معدل إتمام الدورة بنسبة 80٪، وهو أعلى معدل في التعليم عبر الإنترنت. كما كانت ضمن قائمة أفضل 50 شركة من فئة تكنولوجيا التعليم وفقاً GSV Global 0، كما تم تصنيفها أيضاً ضمن أفضل 50 شركة وفقاً FT Asia-Pacific High-Growth Companies في العام 2021.