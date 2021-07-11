«أڤيڤا» تدعم التحول الرقمي لقطاع الكهرباء والمرافق

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة أڤيڤا للبرمجيات والصناعية والتحول الرقمي والاستدامة، دعمها لمزودي الكهرباء الذين ينضمون إلى مجموعة جديدة من الشركات الصناعية الرقمية في تغيير نماذج أعمالهم بهدف الاستفادة الكاملة من القدرات الرقمية المتجددة. وبفضل خبرة الشركة في هذا المجال عبر مختلف الشرائح في شبكة قيمة الكهرباء، تتجلى قدرتها على تلبية الاحتياجات المختلفة لمزودي الكهرباء حول العالم، إذ تتمتع بمكانة فريدة تمكنها من توفير الحلول المتقدمة لمشغلي الكهرباء وتمكينهم من تقديم خدمات آمنة تتسم بالمرونة والكفاءة والاستدامة فيما تقلل من المخاطر والتكلفة الإجمالية للعمليات التشغيلية.

وقال إيفجيني فيدوتوف، النائب الأول للرئيس ومدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أڤيڤا: لم يتأثر الانتقال السريع نحو التحول الرقمي في القطاع الصناعي بالجائحة، فقد أدركت المزيد من الشركات العاملة في قطاع الكهرباء أهمية توافر البيانات واستخدام التقنيات السحابية لتعزيز الكفاءة وأتمتة العمليات التشغيلية وتعزيز الإنتاجية وضمان الاستمرارية في مختلف الأوقات. تساعد حلولنا في لعب دور فعّال في تمكين الشركات من كل القطاعات من الاستفادة من التكنولوجيا لتعزز الكفاءة والمرونة والاعتمادية، فقطاع الكهرباء يمر بفترة التحول الرقمي حالياً، والتي ستستمر لسنوات عدة يساهم فيها التحول بتحسين إنتاج وتوصيل واستهلاك الطاقة.

ويسعى العاملون في قطاعات الكهرباء والمرافق اليوم لتحقيق التوازن في مزيج الوقود من خلال إمكانات تحليل البيانات الضخمة وتسريع استخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وتحسين العمليات التشغيلية في المحطات عبر إمكانات التحليل التي تسمح بتخفيض التكلفة والانبعاثات بينما تعزز المخرجات الاقتصادية، إلى جانب تطوير أساليب جديدة للتفاعل مع العملاء. وتؤثر سرعة وحجم التحول الرقمي في هذا السياق على العديد من الصناعات، فيما تقود الأجندة الرقمية مجموعة من التقنيات التي تدمج بين التقنيات السحابية والتحليل والأجهزة المحمولة وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء – لتساهم معاً في جعل البيانات والذكاء مركزاً لنماذج الأعمال الجديدة. فقادة القطاعات والشركات والأعمال يواجهون عالماً أكثر تذبذباً وأكثر تعقيداً، إلا أنه يتطلب مزيداً من المرونة والسرعة والكفاءة الرقمية.

ورغم أن شركات الكهرباء تحقق تقدماً في مسار التحول الرقمي، وتبنّت العديد منها تقنيات متقدمة للغاية مثل الذكاء الاصطناعي وإمكانات التحليل وتعلّم الآلة، فإن كثيراً منها لا تزال تدرس خياراتها وتستكشف الفرص المتاحة. وتعني الظروف الاقتصادية الراهنة، والتي تتسم بصعوبتها وتحدياتها الجمّة، إن على شركات الكهرباء الاهتمام بتسليح نفسها بالتقنيات التي تساهم في تحديث الأنظمة والعمليات القديمة لتتناسب مع المستقبل الرقمي. وتدعم مجموعة حلول أڤيڤا هذا النهج عبر تزويد عملاء الكهرباء برؤية شمولية لدورة حياة الأصول وسلسلة القيمة – الأمر الذي يساعد العملاء على تحسين السلامة التشغيلية بقدر كبير ويقلل من انعزال المعلومات في أنظمة تقنية المعلومات وتقنية العمليات، بينما يحسّن الكفاءة التشاركية أثناء العمل.