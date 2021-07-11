«سوق التنين» يطلق تطبيقاً للتجارة الإلكترونية على الهاتف المتحرك يضم 70 ألف سلعة

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق التنين، أكبر مركز تجاري في العالم للمنتجات الصينية خارج البر الصيني الرئيس، إطلاق التطبيق الإلكتروني «Dragonmart» على الهاتف المتحرك. وتهدف هذه المنصة الإلكترونية الجديدة الشاملة إلى منح المستخدمين القدرة على شراء السلع بالجملة مباشرة عبر التطبيق. وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية التي اعتمدتها «نخيل»، بالتعاون مع «موانئ دبي العالمية»، امتداداً لمفهوم القنوات المتعددة المتكاملة لـ«سوق التنين»، كما أنها تأتي استكمالاً للإطلاق الناجح لموقعه الإلكتروني Dragonmart.ae في الربع الأخير 2020.

ويُساهم تطبيق «سوق التنين» عبر الهاتف المتحرك في توفير صفقات البيع بالجملة ويضعها في متناول الجميع مع حسم 20% للعملاء الجدد طوال شهر يوليو 2021، وهو ما يجعله امتداداً للموقع الإلكتروني، إذ سيضم أكثر من 70 ألف سلعة ضمن سقف سعري تنافسي وتشتمل على فئات أساسية مثل مستلزمات الحدائق والأثاث والتصليحات والأدوات المنزلية وغيرها.. وقد تم تصميم هذا التطبيق لربط تجار البيع بالتجزئة في «سوق التنين» بالعملاء في مختلف أنحاء الإمارات وخارجها، كما أنه يَعدُ بتقديم تجربة تسوق سلسة ومريحة وإجراء عمليات التسليم من دون تلامس في غضون 48 ساعة.

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في «نخيل»: نجحنا في سبتمبر 2020 في رقمنة أكبر سوق بيع بالجملة يوفر خدمات متفوقة بين الشركات والمنشآت التجارية والعملاء، وذلك عبر إطلاق Dragonmart.ae، واليوم، نجعل سوق التنين أقرب إلى المستهلك، من خلال إطلاق تطبيق عبر الهاتف المتحرك يضم آلاف المنتجات المتاحة ويجعلها في متناول أيدي العملاء. وباعتبارها واحدة من أسواق البيع بالتجزئة الرائدة على شبكة الإنترنت على مستوى المنطقة، فإن الإمارات تواصل تعزيز بيئة تدعم نمو التجارة الإلكترونية، وهو ما سيسمح لهذا التطبيق الجديد بتحقيق ازدهار كبير. وفي هذا الإطار، سوف نواصل ابتكار طرائق جديدة وحديثة للمساعدة على ربط تجار الجملة لدينا بالعملاء في كل مكان، وذلك من أجل دعم رؤية حكومتنا الهادفة إلى تسريع وتيرة تبنّي الحلول الرقمية.

وقال مايك باسكاران، المدير التنفيذي لشؤون العمليات للخدمات اللوجستية والتكنولوجيا لدى «موانئ دبي العالمية»: إطلاق تطبيق سوق التنين يمثل إنجازاً رئيساً في رحلة هذا المركز التجاري نحو التحول الرقمي. لقد أحدثت جائحة كوفيد 19 تحولات كبيرة في قطاع التسوق، ومن منطلق كوننا علامة تجارية تضع الابتكار الرقمي في طليعة أهدافها، فقد أردنا اتخاذ هذه الخطوة من أجل تلبية المتطلبات المتنامية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وكذلك المستهلكين. والتطبيق متاح على «آبل ستور» وجوجل بلاي ستور تحت تسمية Dragonmart، مع الأخذ في الاعتبار أن العملاء الجدد الذين سيستخدمونه سيحصلون على حسم 20% على مشترياتهم حتى 31 يوليو.