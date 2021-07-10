تيك توك يساعد مستخدميه بالحصول على وظائف

المصدر: وكالات

كشف "تيك توك" عن إضافة ميزة تتيح لمستخدميه التقدم لوظائف من خلال التطبيق، بطرق مبتكرة ومختلفة.

وقال القائمون على التطبيق إن الخدمة ستطرح مبدئيا في الولايات المتحدة، يوم 31 يوليو، ليتم طرحها على نطاق أوسع لاحقا.

وأطلق تيك توك موقعا مخصصا للترويج لهذه الخدمة، حيث يقول لزواره "اعثر على وظيفة أحلامك مع (خاصية) تيك توك للسير الذاتية".

وألمح التطبيق إلى طريقة مبتكرة بالتقديم للوظائف، تتمثل بتسجيل مقطع فيديو يوضح اهتمام الشخص بوظيفة ما، واستعراض إمكانياته وخبراته، ومع خلفية موسيقية حسب الرغبة.

وبحسب الموقع، فإن التطبيق سيتيح للمستخدمين البحث بين الوظائف المطروحة من خلال التطبيق، ما يشير إلى شراكة مع مؤسسات مختلفة للاستفادة من الخدمة.

ويوضح الموقع لمستخدمي التطبيق كيفية التقدم للوظائف عن طريق ثلاث خطوات. "ابحث عن وظائف مطروحة.. ارفع سيرة ذاتية تيك توك على التطبيق"، ومن ثم تقديمها.

وكشف تيك توك عن عدد من الشركات التي سيتمكن مستخدموه من التقديم على وظائفها، والتي تنوعت ما بين شركات البيع بالتجزئة، والمطاعم، والأزياء، والعقارات، والرياضة وغيرها.

وظهرت مجموعة من الشركات الكبرى بين الأسماء، والتي قررت الاستعانة بتيك توك للحصول على موظفين جدد، منها "ناسكار" المتخصصة برياضة السيارات والراليات.

كما أتاح تيك توك من خلال هذه الميزة لمستخدميه التقديم للعمل ضمن فريق مطوري التطبيق، بوظائف مرتبطة بالمحتوى الإبداعي واستراتيجيات النمو، والتي تعتبر هامة لهذا النوع من التطبيقات.