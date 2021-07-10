مدن بصفر انبعاثات..شاحنة كهربائية بحمولة 16 طناً

المصدر: إعداد : نهى حوا

من المقرر أن تدخل شاحنة كهربائية بالكامل بحمولة 16 طناً حيز الإنتاج في عام 2022، فيما نموذج أولي عنها يقوم حالياً بجولة في جميع أنحاء أوروبا. ووفقاً لموقع «سبرينغ وايز» المتخصص بالابتكارات، صممت شركة فولتا للشاحنات التي تتخذ لندن مقراً لها الشاحنة كمركبة توصيل لمسافة جغرافية قصيرة لخدمة الزبائن في المناطق الحضرية أو الضواحي.

وقد أسمت الشركة الناشئة الشاحنة «فولتا زيرو» ضمن مشروع يهدف إلى المساهمة في الرؤية المستقبلية للمدن الخالية من الانبعاثات. يبلغ مدى الشاحنة من 90 إلى 125 ميلاً (150 إلى 200 كيلومتر) بسعة بطارية 225 كيلو واط في الساعة وسرعة قصوى تبلغ 90 كيلومتراً في الساعة. وتعتبر الشاحنة أيضاً أكبر قليلاً من الشاحنات الكهربائية الأخرى حيث يبلغ طولها 31 قدماً(9.45 أمتار) وعرضها 8.3 أقدام( 2.53 متر) وارتفاعها 11.3 قدماً (3.45 أمتار). التصميم نفسه صنع ليكون صديقاً للبيئة حيث تم تصنيع هيكل الشاحنة من ألياف الكتان المحايد للكربون وتصنيع البطارية من فوسفات حديد الليثيوم.

وعلى عكس الشاحنات الأخرى التي تعمل بالديزل، تعتمد الشاحنة على كاميرات 360 درجة بدلاً من المرايا للسائق. وقالت مديرة تطوير الأعمال بالشركة، كارلا ديتريو: «إن مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل الخالية من الانبعاثات تدعم طموحات الزبون في إزالة الكربون والاستدامة». وتخطط الشركة الناشئة أيضاً لإطلاق ثلاثة طرز مختلفة من الشاحنة بأوزان حمولات 7.5 و12 و19 طناً لمشغلي الأساطيل والشركات الصغيرة.

وأفيد أنها تتعاون مع أكبر أسطول تأجير تجاري لشاحنات مبردة في أوروبا، «بتيت فورستير»، وأن هذه الأخيرة طلبت ألف شاحنة من «فولتا زيرو». وتهدف الشركة إلى إطلاق سلسلة إنتاج تجريبية بحلول نهاية 2021 وأن تبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2022، على أن تطرح الطرز الأخرى بين عامي 2023 و2024. مدن بصفر انبعاثات..