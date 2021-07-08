"أونكتاد": الإمارات حققت تقدماً مهماً في التنمية التقنية

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن الإمارات من أبرز دول العالم التي حققت تقدماً في التنمية التقنية، منذ العام 1995 وحتى الآن.

وأصدر «أونكتاد» أمس «تقرير السلع والتنمية 2021: الهروب من فخ الاعتماد على السلع من خلال التقنية والإبداع».

ويرصد التقرير مسارات التنمية التقنية في الدول التي يعتمد اقتصادها بصفة رئيسية على عائدات تصدير السلع كالمعادن والوقود الأحفوري، منذ العام 1995 وحتى الوقت الراهن.

وتطرق التقرير إلى الإمارات، وذكر أنها من الدول التي شهدت زيادة متسارعة في مسيرة التنمية التقنية لديها، ضمن الدول المعتمدة بصفة رئيسية على تصدير النفط.

وأضاف التقرير أن الإمارات بدأت خلال السنوات الأخيرة تحقق تقدماً لافتا في خطط التنوع الاقتصادي وخفض اعتماد اقتصادها على عائدات الصادرات الهيدروكربونية.

وتطرق التقرير إلى تصنيف الإمارات على «مؤشر التنمية التقنية» الصادر عن «أونكتاد» في العام 2019، وهو أحدث إصدار من التقرير حنى الآن، حيث نالت الإمارات فيه المركز الأول على مستوى الدول العربية، والثاني على مستوى الدول المعتمدة بصفة رئيسية على تصدير السلع «بعد البرازيل»، والــ 36 عالمياً.