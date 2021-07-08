أول بنك رقمي محلي يباشر خدماته

المصدر: أبوظبي - البيان

حصل بنك المارية المحلي، أول بنك رقمي متكامل في الإمارات، على الموافقة النهائية من المصرف المركزي، معلناً عن انطلاق خدمات مصرفية لم يسبق لها مثيل، عبر تطبيقاته الذكية.

وأطلق البنك تطبيقه الذكي، حيث يمكن للعملاء البدء في استخدام التطبيق لفتح الحسابات الجارية والتوفير. كما يمكن للعملاء تحميل التطبيق (Mbank UAE)، من متجر آب ستور لأبل ومتجر غوغل بلاي، والتمتع بحساب ذهبي مجاني مدى الحياة، بدون حد أدنى للرصيد.

وتوجه طارق المسعود، رئيس مجلس إدارة البنك بالشكر إلى المصرف المركزي بمنح الترخيص المصرفي، تماشياً مع مبادرات قيادة الإمارات، ورؤيتها الحكيمة الرامية إلى تقديم خدمات رقمية متطورة، تصل إلى الأفراد في أي وقت، ومن أي مكان، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وقال محمد وسيم، الرئيس التنفيذي، إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز جودة الحياة الرقمية، من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والميزة التي نطرحها للمجتمع، هي إتاحة الفرصة لتحقيق مفهوم «الابتكار التعاوني»، حيث سنقوم بتقييم رغبات عملائنا، عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال حميد العطار، نائب الرئيس التنفيذي: تتمثل استراتيجيتنا، في تقديم خدمات مميزة عبر تطبيق على الهاتف المتحرك، حيث يستطيع عملاؤنا من الأفراد، فتح حساباتهم بأقل من 5 دقائق وكذلك يطبق الأمر على عملائنا من الشركات، الذين يمكنهم فتح حسابات عبر التطبيق الرقمي بكل بساطة، دون الحاجة لقيام أصحاب العمل للذهاب إلى أي مكان.