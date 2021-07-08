«ناسداك» إلى ذروة جديدة بدعم التكنولوجيا

المصدر: عواصم - رويترز

سجّل مؤشر ناسداك الأمريكي المتخصص في الشركات التقنية مستوى مرتفعاً غير مسبوق جديداً عند الفتح أمس إذ أدى انخفاض عائدات سندات الخزانة إلى رفع الأسهم المرتبطة بالنمو التي يشكل قطاع التكنولوجيا ثقلاً فيها.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 26.80 نقطة أو 0.08 % إلى 34604.17 نقطة ومؤشر ستاندرد أند بورز مرتفعاً 7.47 نقاط أو 0.17 % إلى 4351.01 نقطة، وزاد ناسداك 89.78 نقطة أو 0.61 % إلى 14753.42 نقطة.

وربحت الأسهم الأوروبية مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات من تراجعات حادة في الجلسة السابقة نتيجة لهبوط عائدات السندات. وزاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 %خلال التعاملات وصعدت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز وصناعة السيارات بين 1 و1.3 %.