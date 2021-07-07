كيف تعرف من حظرك على واتسآب؟

المصدر: وكالات

تقول شركة "واتسآب" إنه لا توجد طريقة مضمونة لاكتشاف من قام بحظرك عبر التطبيق، ولكن هناك الكثير من القرائن التي يمكن أن تمنحك فكرة جيدة.

وإذا كنت تعتقد أنه تم حظرك على "واتسآب"، فعليك أولا، التفكير في سبب ذلك، فربما كنت تضايق أو تسيء معاملة شخص ما، ويجب أن تتوقف عن محاولة الاتصال به.

تقول "واتسآب" إن إحدى أكبر العلامات هي أنه لم يعد بإمكانك رؤية آخر مشاهدة (last seen) أو الاتصال بالإنترنت (online) في نافذة الدردشة.

ولن ترى تحديثات لصورة الملف الشخصي لجهة الاتصال التي قامت بحظرك.

وستظهر دائما في أي رسائل أرسلتها إلى الشخص الذي قام بحظرك، علامة اختيار واحدة (تم إرسال الرسالة)، ولكن لن تظهر أبدا ثانية علامة تسلم الرسالة (message delivered).

ولن تمر أي مكالمات تحاول إجراؤها مع جهة الاتصال هذه.

وقالت "واتسآب": "إذا رأيت جميع المؤشرات أعلاه لجهة الاتصال، يعني هذا أن المستخدم قام بحظرك، ومع ذلك، هناك احتمالات أخرى".

مشيرة: "جعلنا هذا غامضا عن عمد من أجل حماية خصوصيتك عندما تحظر شخصا ما. وبالتالي، لا يمكننا إخبارك إذا تم حظرك من قبل شخص آخر".

ولحظر جهة اتصال على "آيفون"، انتقل إلى الإعدادات، ثم الحساب، ثم الخصوصية، واختيار محظور، ثم إضافة جديد، وبعد ذلك اختر جهة الاتصال التي تريد حظرها.

وعلى نظام "أندرويد"، افتح تطبيق "واتسآب" ثم انقر فوق المزيد من الخيارات (ثلاث نقاط) ثم الإعدادات.

ثم انتقل إلى الحساب، وبعد ذلك الخصوصية، واختر "جهات الاتصال المحظورة"، وانقر فوق علامة إضافة جهة اتصال، ثم اختر الشخص الذي تريد حظره.

وإذا اتصل بك رقم غير معروف على أي من النظامين الأساسيين للتشغيل، فيمكنك فتح الدردشة معه واختيار ملف التعريف الخاص به وحظره من هناك.