مذكرة تفاهم بين شرطة دبي وشركة تاليس لتطوير الأنظمة الإلكترونية والذكية

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة تاليس، بهدف تعزيز التعاون والتواصل فيما بين الطرفين لتطوير الأنشطة المشتركة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ومن جانب شركة تاليس برنارد رو المدير التنفيذي للشركة، بحضور باسكال سوريس الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تاليس للتنمية الدولية، والعقيد عدنان علي محمد نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون العمليات الذكية، والرائد الدكتور راشد الغافري رئيس مجلس علماء شرطة دبي، وعدد من الضباط والمسؤولين.



ترحيب



ورحب اللواء عبد القدوس العبيدلي، بالشراكة بين الجانبين، مؤكداً حرص شرطة دبي على تعزيز شراكتها مع مختلف الجهات التخصصية والشركات العالمية، لما في ذلك من أهمية في تبادل الخبرات والمعارف والعلوم المتقدمة، والتي من شأنها أن تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وقال اللواء العبيدلي: إن القيادة العامة لشرطة دبي عملت منذ وقت مبكر واستباقي على تعزيز منظومة العمل الأمني لديها، عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية والذكية، وصولاً إلى منظومة استراتيجية تُعنى بالذكاء الاصطناعي، كما وعملت على دعم كل القطاعات الأمنية في شرطة دبي، منها: قطاع الأدلة الجنائية والعمليات، ومركز للقيادة والسيطرة المزود بأحدث التقنيات والبرامج الأمنية التي تعزز من الأمن والأمان في المجتمع، بالإضافة إلى اهتمامها بأنظمة الطائرات من دون طيار، وغيرها من الأدوات والوسائل الحديثة التي يتم تسخيرها لأمن المجتمع.



اهتمام



وأضاف اللواء العبيدلي: إن هذه الاتفاقية تأتي للمساهمة في تعزيز القطاع الأمني في شرطة دبي ورفده بمختلف التقنيات والممارسات والمعارف، ما يضمن الاستمرارية في تطوير العمل، كما وأنها تعمل على تطوير الأنشطة المشتركة بين شرطة دبي وشركة تاليس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال برنارد رو، المدير التنفيذي لشركة تاليس في الإمارات العربية المتحدة: نود أن نكون شريكاً طويل الأمد لشرطة دبي يعتمد استراتيجية فعّالة تقوم على الابتكار والتعاون في المجالات الأمنية، ويشرفنا العمل مع شريك مهم يعتمد أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية لضمان أمن المجتمع، وستعمل تاليس وشرطة دبي على تطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق أهداف شرطة دبي وهدف شركة تاليس المتمثل في شعارها «معاً لبناء مستقبل يمكننا الوثوق به جميعاً».



مجالات



وتتيح المذكرة للطرفين تبادل الدراسات لمختلف المجالات منها: الأمن السيبراني والتدريب والواقع الافتراضي لعلم الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والمنصة الرقمية الأمنية، وإدارة إنترنت الأشياء، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تقدم شرطة دبي خططاً للأولويات عن كل دراسة، بينما تقوم شركة تاليس بتقديم التوصيات والعروض.

وتعد مذكرة التفاهم إحدى مبادرات مجلس علماء شرطة دبي، الهادفة إلى ربط وتعزيز التواصل والتعاون بين الخبرات في شرطة دبي والخبرات العالمية بمختلف قطاعاتها وخصوصاً القطاع الخاص، وذلك تحقيقاً لرؤية المجلس في إرساء منظومة علمية لدعم منظومة العمل الشرطي.